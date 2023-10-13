一部の結核治療薬
薬剤
投与経路
副作用
第1選択薬*
イソニアジド
経口
1,000人に1人の割合で疲労感、食欲不振、吐き気、嘔吐、黄疸へと至る肝障害（肝炎）
ときに、脚のしびれ（末梢神経障害）
リファンピシン（および近縁の薬であるリファブチンとリファペンチン）
経口
肝臓の障害、特にリファンピシンをイソニアジドと併用する場合（服薬をやめると副作用は消失する）
尿、涙、汗が赤褐色に変色
まれではあるが、白血球または血小板の減少
ピラジナミド
経口
肝障害（肝炎）、消化不良、ときに痛風
エタンブトール
経口
ときに目のかすみや色覚の低下（この薬剤が視神経に影響するため）
モキシフロキサシン
経口
腱の炎症や断裂
神経過敏、振戦（ふるえ）、けいれん発作
抗菌薬関連下痢症や結腸の炎症（大腸炎）
第2選択薬†
ストレプトマイシン、アミカシン、カナマイシンなどのアミノグリコシド系抗菌薬
筋肉注射
腎臓の障害、めまい、難聴（内耳の神経が損傷するため）、発疹、発熱
レボフロキサシンなどのフルオロキノロン系抗菌薬
経口
腱の炎症や断裂
神経過敏、振戦（ふるえ）、けいれん発作
抗菌薬関連下痢症や結腸の炎症（大腸炎）
カプレオマイシン
筋肉注射
副作用はアミノグリコシド系抗菌薬と同様（ただし長期間の治療が必要な場合は、患者にとってカプレオマイシンの方が耐えやすい）
* 通常は、最初に第1選択薬が治療に選ばれます。
† 第2選択薬は通常、結核菌が第1選択薬に対する耐性を獲得した場合や患者が第1選択薬のいずれかを継続できない場合に使用されます。