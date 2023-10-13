* がんバイオマーカーは、がんのない組織で作られることもあるため、一般に健康な人のスクリーニングには使用されません。例外として、前立腺がんのスクリーニングのPSAと、肝臓がんのリスクがある人のAFPなどがあります。まれな病気である遺伝性の甲状腺髄様がんがみられる家系では、カルシトニンの血中濃度もスクリーニング検査に有用なことがあります。