リケッチア感染症と関連する感染症（一部）
感染症
感染微生物
宿主
感染発生地域
説明
チフス
発疹チフス（シラミ媒介性チフス）
ブリル-ジンサー病（発疹チフスの再発、ときに初回感染後何年も経過した後）
発疹チフスリケッチア（Rickettsia prowazekii）、シラミによって媒介されるか、ムササビが宿主の場合は不明の経路で媒介
ヒト、ムササビ
世界各地（米国ではまれであるが、ときにムササビと接触した人に発症する）
細菌が体内に侵入してから7～14日後に突然症状が現れ、発熱、頭痛、極度の疲労感の症状がみられる。4～6日目に発疹が現れる。治療しなければ死に至ることがあり、特に50歳以上の人では注意が必要。
発疹熱リケッチア（Rickettsia typhi）またはリケッチア・フェリス（Rickettsia felis）、ノミにより媒介
ネコ、げっ歯類、オポッサム
世界各地
細菌が体内に侵入してから8～16日後に症状が始まり、発疹チフスと似ているがより軽度である。
ツツガムシ病
オリエンティア・ツツガムシ（Orientia tsutsugamushi）（以前の名称はツツガムシ病リケッチア［Rickettsia tsutsugamushi］、ダニの幼虫［ツツガムシ］により媒介
ダニ（ダニが媒介者かつ宿主である）
日本、韓国、中国、インド、オーストラリア北部に囲まれるアジア太平洋地域
細菌が体内に侵入してから6～21日後に、発熱、悪寒、頭痛、リンパ節の腫れが突然発生する。ツツガムシに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。5～8日目に発疹が現れる。
紅斑熱
ロッキー山紅斑熱リケッチア（R. rickettsii）、マダニにより媒介
げっ歯類
米国のほとんどを含む（メイン州、ハワイ州、アラスカ州を除く）西半球、中米および南米
細菌が体内に侵入してから3～12日後に症状が始まる。
リケッチア・アフリカーエ（Rickettsia africae）、マダニにより媒介
ウシ
サハラ砂漠以南と西インド諸島
細菌が体内に侵入してから4～10日後に症状が始まる。通常はマダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。
地中海紅斑熱（ボタン熱）
リケッチア・コノリイ（Rickettsia conorii）、イヌダニにより媒介される
イヌ
アフリカ、インド、南欧、および中東の地中海、黒海、カスピ海の沿岸地域
細菌が体内に侵入してから5～7日後に症状が始まる。マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。
リケッチア・シビリカ（Rickettsia sibirica）、マダニにより媒介される
げっ歯類
アルメニア、中央アジア、シベリア、モンゴル、中国
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。
リケッチア・オーストラリス（Rickettsia australis）、マダニにより媒介
げっ歯類
オーストラリア
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。
リケッチア・パルケリ（Rickettsia parkeri）、マダニにより媒介
げっ歯類
米国南部と南米
細菌が体内に侵入してから2～10日後に症状が始まる。通常はマダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができる。
痘瘡リケッチア（Rickettsia akari）、ダニにより媒介
ハツカネズミ
最初にニューヨーク市で観察される
米国の他の地域、ロシア、韓国、アフリカ
ダニに咬まれた部位に小さな黒いかさぶたが現れます。それが小さな潰瘍になり、治癒すると傷跡が残ります。約1週間後、発熱、頭痛、筋肉痛、広範な発疹が現れます。
Pacific Coast tick fever（西海岸マダニ熱）
R. philipii (364D)
Pacific Coast tick（西海岸マダニ）（Dermacentor occidentalis）
カリフォルニア
マダニに咬まれた部位に黒いかさぶたができ、続いて発熱、リンパ節の腫れ、頭痛、筋肉痛、疲労などの症状が現れる。発疹は他の紅斑熱よりも頻度が低い。
ヒト単球エーリキア症
エーリキア・シャフェンシス（Ehrlichia chaffeensis）、マダニ（主にローンスターダニ）により媒介
オジロジカやその他の哺乳類
米国南東部と中南部
マダニに咬まれてから通常約12日後に症状が始まる。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のけん怠感などがみられる。胴体、腕、脚に発疹が生じることがある。
ヒト顆粒球アナプラズマ症
アナプラズマ・ファゴサイトフィルム（Anaplasma phagocytophilum）、マダニにより媒介
主にネズミや他の小型げっ歯類
米国の北東部、中部大西洋沿岸、北中西部、西海岸
欧州
マダニに咬まれてから通常約12日後に症状が始まる。発熱、悪寒、筋肉痛、脱力、吐き気や嘔吐、せき、頭痛、全身のだるさ（けん怠感）などがみられる。
Q熱
コクシエラ・ブルネッティ（Coxiella burnetii）、空気中の細菌に汚染された飛沫を吸入することや、汚染された生の牛乳を飲むことにより感染する
ヒツジ、ウシ、ヤギ
世界各地
細菌が体内に侵入して9～28日後に症状が突然始まります。発熱、重度の頭痛、悪寒、極度の脱力、筋肉痛、食欲減退、発汗、空せき、胸の痛み、息切れ（肺炎が原因）などの症状がみられるが、発疹は起こらない。