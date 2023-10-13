ラテックス過敏症
ラテックスはゴムの木の樹液に由来します。ゴム製品をつくるのに使用され、その製品には、一部のゴム手袋、コンドーム、医療器具（カテーテル、呼吸用のチューブ、浣腸の先端部、デンタルダムなど）があります。
ラテックスは免疫系を刺激してIgE抗体を作らせる可能性があり、その結果、じんま疹や発疹のほか、アナフィラキシー反応と呼ばれる、生命を脅かすことのある重度のアレルギー反応まで生じる可能性があります。しかし、ラテックス製の手袋を装着すると多くの人に起こる皮膚の乾燥やかゆみは、通常刺激によるもので、ラテックスに対するアレルギー反応ではありません。
感染拡大を防ぐために、患者に触れる際はラテックス手袋を装着する医療従事者では、
原因は不明ですが、ラテックス過敏症の人がバナナやときにその他のキウイ、パパイヤ、アボカド、クリ、ジャガイモ、トマト、アンズなどの食物にアレルギーを示すことがよくあります。
医師は症状および症状がいつ現れるか（特に医療従事者の場合）に基づいてラテックス過敏症を疑います。診断を確定するために、血液検査や皮膚テストがときに行われます。
ラテックス過敏症の人はラテックスを避けるべきです。例えば、医療従事者は、ラテックスを含まない手袋やその他の製品を使用することができます。ほとんどの医療施設でそのような製品を用意しています。