ネフローゼ症候群の原因となる原発性糸球体疾患
糸球体性疾患
説明
予後（経過の見通し）
先天性および乳児ネフローゼ症候群
これらは遺伝性のまれな病気です。原因になる主な病気として、先天性ネフローゼ症候群（フィンランド型）とびまん性メサンギウム硬化症の2つがあり、これらは巣状分節性糸球体硬化症とよく似ています。フィンランド型では出生時から症状がみられ、びまん性メサンギウム硬化症では小児期に発症します。
この病気にはステロイド薬が奏効しません。血中アルブミン濃度が極度に低下することから、両側の腎臓を切除する手術がしばしば検討されます。腎移植が可能となる条件が整うまで、透析を含めた支持療法が行われます。
巣状分節性糸球体硬化症
この病気では糸球体に損傷が生じます。主に青年期に発生する病気ですが、成人の若年層と中年層にもみられます。黒人で比較的多くみられます。
治療の効果があまりみられないため、予後は不良です。この病気は、患者の3分の2で15年以内に腎不全に進行します。
膜性増殖性糸球体腎炎
このまれな種類の糸球体腎炎（名称にかかわらずネフローゼ症候群を引き起こすことがある）は、明らかな原因のない小児や、通常は特定可能な原因のある成人に生じることがあります。原因は、腎臓に付着した免疫複合体（抗原と抗体が結合した複合体）の沈着で、付着する理由はときに不明です。抗体とは、抗原と呼ばれる特定の分子を攻撃するために体内で作られるタンパク質のことです。
治療可能な疾患（全身性エリテマトーデスやB型またはC型肝炎など）が原因であれば、一時的に軽快する場合もあります。一方、原因不明の場合は、最終的な経過はそれほど良くありません。
膜性糸球体症
重篤な糸球体の病気で、主に成人にみられます。
約3分の1の人が自然に治まり、約3分の1が腎不全を発症します。その他の患者では、ネフローゼ症候群または無症候性タンパク尿および血尿症候群のいずれかとして、尿中にタンパクが残存します。
メサンギウム増殖性糸球体腎炎
原因が特定されないネフローゼ症候群患者のうち約3～5％は、この病気によるものです。あらゆる年齢の人に発生します。
約50％の患者はコルチコステロイド投与に最初は反応します。約10～30％は進行性の腎不全へと進展します。再発時には、シクロホスファミドによる治療で効果が得られることがあります。
微小変化群
軽度の糸球体の病気で、小児に多くみられますが、成人でもみられます。
予後は良好で、80％以上の人が治療後に寛解に達します。