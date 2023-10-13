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セントジョーンズワート（セイヨウオトギリソウ）との薬物相互作用

セントジョーンズワート（セイヨウオトギリソウ）との薬物相互作用

相互作用を起こす薬

相互作用

一部の抗精神病薬（例、クロザピン）

セントジョーンズワートは抗精神病薬の効果を弱めることがある。

ベンゾジアゼピン系薬剤（アルプラゾラム、ロラゼパム、ジアゼパムなど）

セントジョーンズワートはこの種の薬剤の不安軽減効果を弱め、眠気などの副作用のリスクを高めることがある。

クロピドグレル

セントジョーンズワートは濃度と効果を高め、出血リスクを増加させる可能性がある。

シクロスポリンとタクロリムス

セントジョーンズワートはシクロスポリンの血中濃度を下げて薬の効果を弱めるため、危険な結果（臓器移植での拒絶反応など）を招くことがある。

ジゴキシン

セントジョーンズワートはジゴキシンの血中濃度を下げて薬の効果を低減させるため、危険な結果となることがある。

抗凝固薬として用いられる第Xa因子阻害薬（例、リバーロキサバン）

セントジョーンズワートは第Xa因子阻害薬の血中濃度を低下させることがある。

イマチニブ（がんに対する化学療法薬）

セントジョーンズワートはイマチニブの効果を弱めることがある。

セントジョーンズワートは鉄の吸収を低下させることがある。

ケタミン

セントジョーンズワートはケタミンの有効性を低下させることがある。

モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI）

セントジョーンズワートはMAOIの作用を増強し、緊急の治療を要する重度の高血圧を引き起こす可能性がある。

非核酸系逆転写酵素阻害薬（例：ネビラピンまたはエファビレンツ）

セントジョーンズワートはこの種の薬剤の代謝を促すため、薬剤の効果が弱くなる。

経口避妊薬

セントジョーンズワートは経口避妊薬の代謝を促すため、薬剤の効果が弱くなる。

オメプラゾール

セントジョーンズワートはオメプラゾールの血中濃度を低下させるため、薬剤の効果が弱くなる。

オキシコドン、メサドン、トラマドール

セントジョーンズワートはオキシコドン、メサドン、トラマドールの効果を弱めることがある。

フェノバルビトール

セントジョーンズワートはフェノバルビトールの有効性を低下させることがある。

フェニトイン

セントジョーンズワートはフェニトインの効果を弱めることがある。

光感作性薬剤（アミオダロン、ナプロキセン、スルホニル尿素薬［グリピジドなど］、スルホンアミド系抗菌薬など）

セントジョーンズワートをこの種の薬剤とともに摂取すると、日光過敏症のリスクが高まることがある。

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染の治療に用いられるプロテアーゼ阻害薬（インジナビルやサキナビルなど）

セントジョーンズワートはプロテアーゼ阻害薬の血中濃度を低下させて薬の効果を下げる。

選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI：フルオキセチン、パロキセチン、セルトラリンなど）

セントジョーンズワートはこの種の薬剤の効果を増強させることがある。

スタチン（アトルバスタチン、ロバスタチン、ロスバスタチンなど）

セントジョーンズワートはスタチン系薬剤の有効性を低下させることがある。

三環系抗うつ薬（デシプラミンやアミトリプチリンなど）

セントジョーンズワートはこの種の薬剤の効果を高めることがある。

ワルファリン

セントジョーンズワートはワルファリンの血中濃度を下げて薬の効果を低減させるため、血栓が生じやすくなることがある。

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