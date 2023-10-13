セントジョーンズワート（セイヨウオトギリソウ）との薬物相互作用
相互作用を起こす薬
相互作用
一部の抗精神病薬（例、クロザピン）
セントジョーンズワートは抗精神病薬の効果を弱めることがある。
ベンゾジアゼピン系薬剤（アルプラゾラム、ロラゼパム、ジアゼパムなど）
セントジョーンズワートはこの種の薬剤の不安軽減効果を弱め、眠気などの副作用のリスクを高めることがある。
クロピドグレル
セントジョーンズワートは濃度と効果を高め、出血リスクを増加させる可能性がある。
シクロスポリンとタクロリムス
セントジョーンズワートはシクロスポリンの血中濃度を下げて薬の効果を弱めるため、危険な結果（臓器移植での拒絶反応など）を招くことがある。
ジゴキシン
セントジョーンズワートはジゴキシンの血中濃度を下げて薬の効果を低減させるため、危険な結果となることがある。
抗凝固薬として用いられる第Xa因子阻害薬（例、リバーロキサバン）
セントジョーンズワートは第Xa因子阻害薬の血中濃度を低下させることがある。
イマチニブ（がんに対する化学療法薬）
セントジョーンズワートはイマチニブの効果を弱めることがある。
鉄
セントジョーンズワートは鉄の吸収を低下させることがある。
ケタミン
セントジョーンズワートはケタミンの有効性を低下させることがある。
モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI）
セントジョーンズワートはMAOIの作用を増強し、緊急の治療を要する重度の高血圧を引き起こす可能性がある。
非核酸系逆転写酵素阻害薬（例：ネビラピンまたはエファビレンツ）
セントジョーンズワートはこの種の薬剤の代謝を促すため、薬剤の効果が弱くなる。
経口避妊薬
セントジョーンズワートは経口避妊薬の代謝を促すため、薬剤の効果が弱くなる。
オメプラゾール
セントジョーンズワートはオメプラゾールの血中濃度を低下させるため、薬剤の効果が弱くなる。
オキシコドン、メサドン、トラマドール
セントジョーンズワートはオキシコドン、メサドン、トラマドールの効果を弱めることがある。
フェノバルビトール
セントジョーンズワートはフェノバルビトールの有効性を低下させることがある。
フェニトイン
セントジョーンズワートはフェニトインの効果を弱めることがある。
光感作性薬剤（アミオダロン、ナプロキセン、スルホニル尿素薬［グリピジドなど］、スルホンアミド系抗菌薬など）
セントジョーンズワートをこの種の薬剤とともに摂取すると、日光過敏症のリスクが高まることがある。
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染の治療に用いられるプロテアーゼ阻害薬（インジナビルやサキナビルなど）
セントジョーンズワートはプロテアーゼ阻害薬の血中濃度を低下させて薬の効果を下げる。
選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI：フルオキセチン、パロキセチン、セルトラリンなど）
セントジョーンズワートはこの種の薬剤の効果を増強させることがある。
スタチン（アトルバスタチン、ロバスタチン、ロスバスタチンなど）
セントジョーンズワートはスタチン系薬剤の有効性を低下させることがある。
三環系抗うつ薬（デシプラミンやアミトリプチリンなど）
セントジョーンズワートはこの種の薬剤の効果を高めることがある。
ワルファリン
セントジョーンズワートはワルファリンの血中濃度を下げて薬の効果を低減させるため、血栓が生じやすくなることがある。