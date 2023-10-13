コンドームの使用しよう法ほう
性行為せいこういのたびに新あたらしいコンドームを使つかう。
正ただしいサイズのコンドームを使つかう。
爪つめや歯は、その他たのとがったもので傷きずをつけないように注意ちゅういして取とり扱あつかう。
勃起ぼっきしたら、パートナーと性器せいきが触ふれ合あう前まえに装着そうちゃくする。
コンドームがどちら向むきに巻まかれているかを確認かくにんするために、人差ひとさし指ゆびにコンドームを乗のせて、そっと少すこしだけ巻まき下おろす。スムーズに下おろせない場合ばあいは、コンドームをひっくり返かえし、反対はんたい向むきを試ためす。正ただしい向むきが分わかったら巻まき戻もどします。
まるまったコンドームを勃起ぼっきした陰茎いんけいの先端せんたんにあてる
精液せいえきをためるすき間まとして、コンドームの先端せんたんを1センチメートルほど残のこしておく。
片手かたてでコンドームの先端せんたんをつまんで空気くうきを押おし出だす。
包皮ほうひ環状かんじょう切除術せつじょじゅつを受うけていない場合ばあいは、コンドームを巻まき下おろす前まえに包皮ほうひを引ひき下おろしておく。
もう一方いっぽうの手てでコンドームを陰茎いんけいの根元ねもとまで巻まき下おろし、気泡きほうがあれば押おし出だして密みつ着ちゃくさせる。
性交中せいこうちゅう、潤滑が十分じゅうぶんであることを確認かくにんする。
ラテックス製せいコンドームの場合ばあいは、必かならず水性すいせいの潤滑剤じゅんかつざいを使用しようする。油性ゆせい潤滑剤じゅんかつざい（ワセリン、ショートニング、鉱物油こうぶつゆ、マッサージオイル、ボディーローション、調理油ちょうりゆなど）はラテックスの劣化かを招まねき、コンドームの破損はそんにつながる。
陰茎いんけいを引ひき抜ぬく際さいは陰茎いんけいの根元ねもとでコンドームをしっかり押おさえ、滑すべり抜ぬけないよう、まだ勃起ぼっきしている間あいだに引ひき抜ぬく。