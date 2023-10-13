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コンドームの使用しようほう

コンドームの使用しよう法ほう

  • 性行為せいこういのたびにあたらしいコンドームを使つかう。

  • ただしいサイズのコンドームを使つかう。

  • つめ、そののとがったものできずをつけないように注意ちゅういしてあつかう。

  • 勃起ぼっきしたら、パートナーと性器せいきまえ装着そうちゃくする。

  • コンドームがどちらきにかれているかを確認かくにんするために、人差ひとさゆびにコンドームをせて、そっとすこしだけろす。スムーズにろせない場合ばあいは、コンドームをひっくりかえし、反対はんたいきをためす。ただしいきがかったらもどします。

  • まるまったコンドームを勃起ぼっきした陰茎いんけい先端せんたんにあてる

  • 精液せいえきをためるすきとして、コンドームの先端せんたんを1センチメートルほどのこしておく。

  • 片手かたてでコンドームの先端せんたんをつまんで空気くうきす。

  • 包皮ほうひ環状かんじょう切除術せつじょじゅつけていない場合ばあいは、コンドームをろすまえ包皮ほうひろしておく。

  • もう一方いっぽうでコンドームを陰茎いんけい根元ねもとまでろし、気泡きほうがあればしてみつちゃくさせる。

  • 性交中せいこうちゅう、潤滑が十分じゅうぶんであることを確認かくにんする。

  • ラテックスせいコンドームの場合ばあいは、かなら水性すいせい潤滑剤じゅんかつざい使用しようする。油性ゆせい潤滑剤じゅんかつざい（ワセリン、ショートニング、鉱物油こうぶつゆ、マッサージオイル、ボディーローション、調理油ちょうりゆなど）はラテックスの劣まねき、コンドームの破損はそんにつながる。

  • 陰茎いんけいさい陰茎いんけい根元ねもとでコンドームをしっかりさえ、すべけないよう、まだ勃起ぼっきしているあいだく。

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