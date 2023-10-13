コンドームの使用法
性行為のたびに新しいコンドームを使う。
正しいサイズのコンドームを使う。
爪や歯、その他のとがったもので傷をつけないように注意して取り扱う。
勃起したら、パートナーと性器が触れ合う前に装着する。
コンドームがどちら向きに巻かれているかを確認するために、人差し指にコンドームを乗せて、そっと少しだけ巻き下ろす。スムーズに下ろせない場合は、コンドームをひっくり返し、反対向きを試す。正しい向きが分かったら巻き戻します。
まるまったコンドームを勃起した陰茎の先端にあてる
精液をためるすき間として、コンドームの先端を1センチメートルほど残しておく。
片手でコンドームの先端をつまんで空気を押し出す。
包皮環状切除術を受けていない場合は、コンドームを巻き下ろす前に包皮を引き下ろしておく。
もう一方の手でコンドームを陰茎の根元まで巻き下ろし、気泡があれば押し出して密着させる。
性交中、潤滑が十分であることを確認する。
ラテックス製コンドームの場合は、必ず水性の潤滑剤を使用する。油性潤滑剤（ワセリン、ショートニング、鉱物油、マッサージオイル、ボディーローション、調理油など）はラテックスの劣化を招き、コンドームの破損につながる。
陰茎を引き抜く際は陰茎の根元でコンドームをしっかり押さえ、滑り抜けないよう、まだ勃起している間に引き抜く。