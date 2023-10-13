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エーラス-ダンロス症候群の種類

エーラス-ダンロス症候群の種類

種類

症状

古典的

皮膚の脆弱化

皮膚にくぼみができる瘢痕

関節の柔軟性

血管

脆弱な血管が膨らんだり、分離したり、破裂したりすることがある

あざができやすい

結腸、子宮、筋肉、腱などの臓器の破裂

肺を囲む空間の空気（気胸）

関節弛緩症

脱臼を伴う極めて柔軟な関節

出生時の股関節脱臼（股関節の発育性異形成

皮膚にくぼみがあるように見える瘢痕を伴う脆弱な組織

皮膚弛緩

皮膚が極めて脆弱でゆるく、過剰な皮膚があり、重度の内出血がある

特徴的な頭部および顔面の特徴（赤ちゃんの頭蓋骨間の大きな柔らかい部分、まぶたの内角が下がる、目が青みがかった白色である）

短肢症

心臓弁膜

重度の心臓弁漏出

関節の柔軟性

後側頭筋

出生時の筋緊張低下

出生時または小児期早期にみられるせむしと脊椎の弯曲（脊柱後側弯症

関節の柔軟性

古典的様

皮膚が柔らかく伸びているが、傷跡がない

足の変形（足の前面が広い、つま先が短い、アーチが平ら、外反母趾、かかとに隆起した斑点）

下肢腫脹

ミオパチー性

出生時の筋緊張低下

関節が硬く完全に開かない

関節の柔軟性

筋収縮期

完全に開かない複数の関節の硬直、出生時に存在する

特徴的な頭部および顔面の特徴（赤ちゃんの頭蓋骨間の大きな柔らかい部分、まぶたの内角が下がる、目が青みがかった白色である、その他）

脆弱な皮膚が伸び、あざができやすい

脊椎異形成

年齢とともに悪化する短い身長

筋力低下

四肢（弯曲）

脊椎異形成型のいくつかの特徴は、特定の遺伝子異常に依存する

脆弱角膜症候群

角膜（眼の前部）が薄く破裂し、網膜（眼の後部）が剥離する

難聴

歯周

歯の喪失を伴う重度の歯肉疾患（歯周炎）で、小児期早期に発症する

すねの皮膚の変色した斑点

皮膚が伸び、あざができやすい

可動性亢進

関節の柔軟性が極めて高く不安定

慢性の痛み

古典型2型（仮）*

皮膚にくぼみができる瘢痕

関節の柔軟性

足の変形（足の前面が広い、つま先が短い、アーチが平ら、外反母趾、かかとに隆起した斑点）

骨密度の減少（骨減少症

* このタイプは正式には認識されていません。

* このタイプは正式には認識されていません。

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