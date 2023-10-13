エーラス-ダンロス症候群の種類
種類
症状
古典的
皮膚の脆弱化
皮膚にくぼみができる瘢痕
関節の柔軟性
血管
脆弱な血管が膨らんだり、分離したり、破裂したりすることがある
あざができやすい
結腸、子宮、筋肉、腱などの臓器の破裂
肺を囲む空間の空気（気胸）
関節弛緩症
脱臼を伴う極めて柔軟な関節
出生時の股関節脱臼（股関節の発育性異形成）
皮膚にくぼみがあるように見える瘢痕を伴う脆弱な組織
皮膚弛緩
皮膚が極めて脆弱でゆるく、過剰な皮膚があり、重度の内出血がある
特徴的な頭部および顔面の特徴（赤ちゃんの頭蓋骨間の大きな柔らかい部分、まぶたの内角が下がる、目が青みがかった白色である）
短肢症
心臓弁膜
重度の心臓弁漏出
関節の柔軟性
後側頭筋
出生時の筋緊張低下
出生時または小児期早期にみられるせむしと脊椎の弯曲（脊柱後側弯症）
関節の柔軟性
古典的様
皮膚が柔らかく伸びているが、傷跡がない
足の変形（足の前面が広い、つま先が短い、アーチが平ら、外反母趾、かかとに隆起した斑点）
下肢腫脹
ミオパチー性
出生時の筋緊張低下
関節が硬く完全に開かない
関節の柔軟性
筋収縮期
完全に開かない複数の関節の硬直、出生時に存在する
特徴的な頭部および顔面の特徴（赤ちゃんの頭蓋骨間の大きな柔らかい部分、まぶたの内角が下がる、目が青みがかった白色である、その他）
脆弱な皮膚が伸び、あざができやすい
脊椎異形成
年齢とともに悪化する短い身長
筋力低下
四肢（弯曲）
脊椎異形成型のいくつかの特徴は、特定の遺伝子異常に依存する
脆弱角膜症候群
角膜（眼の前部）が薄く破裂し、網膜（眼の後部）が剥離する
難聴
歯周
歯の喪失を伴う重度の歯肉疾患（歯周炎）で、小児期早期に発症する
すねの皮膚の変色した斑点
皮膚が伸び、あざができやすい
可動性亢進
関節の柔軟性が極めて高く不安定
慢性の痛み
古典型2型（仮）*
皮膚にくぼみができる瘢痕
関節の柔軟性
足の変形（足の前面が広い、つま先が短い、アーチが平ら、外反母趾、かかとに隆起した斑点）
骨密度の減少（骨減少症）
* このタイプは正式には認識されていません。