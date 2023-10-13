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MSDMsd マニュアル家庭版
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エイズに合併する一般的な日和見感染症

感染症

説明

症状

カンジダ食道炎

食道の真菌感染症

飲み込み時の痛み、胸やけ

ニューモシスチス肺炎

真菌の一種であるニューモシスチス・イロベチイ（Pneumocystis jirovecii）による肺の感染症

呼吸困難、せき、発熱

トキソプラズマ症

トキソプラズマ原虫（Toxoplasma gondii）という寄生虫による感染症で、通常は脳で発生する

頭痛、錯乱、嗜眠、筋力低下（腕、脚、顔面）、けいれん発作

播種性結核

播種性結核はエイズに合併して起こりますが、肺結核はHIV感染症のいずれの段階でも発生する可能性があります。

せき、発熱、寝汗、体重減少、胸痛

マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染症

結核菌に似た細菌による腸や肺の感染症

発熱、体重減少、下痢、せき

クリプトスポリジウム症

クリプトスポリジウム（Cryptosporidium）という種類の寄生虫による腸の感染症

下痢、腹痛、体重減少

クリプトコッカス髄膜炎

クリプトコッカス（Cryptococcus）という種類の真菌による、脳を覆う組織の感染症

頭痛、発熱、錯乱

サイトメガロウイルス感染症

サイトメガロウイルスによる眼や腸管の感染症

眼：視界のくもりや失明

腸管：下痢と体重減少

エムポックス（かつてのサル痘）

エムポックスウイルスによる感染症

痛みを伴う発疹が口または性器から始まって広がることがある

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