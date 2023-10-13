エイズに合併する一般的な日和見感染症
感染症
説明
症状
食道の真菌感染症
飲み込み時の痛み、胸やけ
真菌の一種であるニューモシスチス・イロベチイ（Pneumocystis jirovecii）による肺の感染症
呼吸困難、せき、発熱
トキソプラズマ原虫（Toxoplasma gondii）という寄生虫による感染症で、通常は脳で発生する
頭痛、錯乱、嗜眠、筋力低下（腕、脚、顔面）、けいれん発作
播種性結核はエイズに合併して起こりますが、肺結核はHIV感染症のいずれの段階でも発生する可能性があります。
せき、発熱、寝汗、体重減少、胸痛
結核菌に似た細菌による腸や肺の感染症
発熱、体重減少、下痢、せき
クリプトスポリジウム（Cryptosporidium）という種類の寄生虫による腸の感染症
下痢、腹痛、体重減少
クリプトコッカス（Cryptococcus）という種類の真菌による、脳を覆う組織の感染症
頭痛、発熱、錯乱
サイトメガロウイルスによる眼や腸管の感染症
眼：視界のくもりや失明
腸管：下痢と体重減少
エムポックス（かつてのサル痘）
エムポックスウイルスによる感染症
痛みを伴う発疹が口または性器から始まって広がることがある