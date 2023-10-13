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MSDMsd マニュアル家庭版
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アレルギーの治療に用いられる主な薬剤：利用可能な剤形

剤形

抗ヒスタミン薬

肥満細胞安定化薬

コルチコステロイド

吸入器またはネブライザー

クロモグリク酸*

喘息の治療に使用される薬の種類

  • ベクロメタゾン

  • ブデソニド

  • フルチカゾン

  • トリアムシノロン

鼻腔スプレー

アゼラスチン†

オロパタジン

アゼラスチン†

クロモグリク酸

オロパタジン

ベクロメタゾン

ブデソニド

フルチカゾン

モメタゾン

トリアムシノロン

点眼薬

アゼラスチン†

エメダスチン

ケトチフェン

レボカバスチン

オロパタジン

ペミロラスト

アゼラスチン†

クロモグリク酸*

ケトチフェン

ロドキサミド（lodoxamide）

ネドクロミル*

オロパタジン

ペミロラスト

デキサメタゾン

フルオロメトロン

ロテプレドノール

メドリゾン（medrysone）

プレドニゾロン

リメキソロン（rimexolone）

ローション、軟膏、またはクリーム

アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患の治療に用いられている各種製剤

  • ベタメタゾン

  • クロベタゾール

  • フルオシノニド

  • フルドロキシコルチド

  • ヒドロコルチゾン

  • トリアムシノロン

錠剤、カプセル剤、液剤などの経口剤

アクリバスチン（acrivastine）とプソイドエフェドリン（鼻閉改善薬）の配合剤*

アザタジン（azatadine）*

ブロムフェニラミン（brompheniramine）

セチリジン

クロルフェニラミン

クレマスチン

シプロヘプタジン*

デスロラタジン

デクスクロルフェニラミン（dexchlorpheniramine）*

ジフェンヒドラミン

フェキソフェナジン

ヒドロキシジン*

レボセチリジン*

ロラタジン

プロメタジン*

クロモグリク酸*

ブデソニド

デキサメタゾン

メチルプレドニゾロン

プレドニゾロン

プレドニゾン（日本ではプレドニゾロン）

*処方せんのみで使用できます。

†アゼラスチンは抗ヒスタミン薬でもあります。

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