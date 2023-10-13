アレルギーの治療に用いられる主な薬剤：利用可能な剤形
剤形
抗ヒスタミン薬
肥満細胞安定化薬
コルチコステロイド
吸入器またはネブライザー
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クロモグリク酸*
喘息の治療に使用される薬の種類
鼻腔スプレー
アゼラスチン†
オロパタジン
アゼラスチン†
クロモグリク酸
オロパタジン
ベクロメタゾン
ブデソニド
フルチカゾン
モメタゾン
トリアムシノロン
点眼薬
アゼラスチン†
エメダスチン
ケトチフェン
レボカバスチン
オロパタジン
ペミロラスト
アゼラスチン†
クロモグリク酸*
ケトチフェン
ロドキサミド（lodoxamide）
ネドクロミル*
オロパタジン
ペミロラスト
デキサメタゾン
フルオロメトロン
ロテプレドノール
メドリゾン（medrysone）
プレドニゾロン
リメキソロン（rimexolone）
ローション、軟膏、またはクリーム
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アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患の治療に用いられている各種製剤
錠剤、カプセル剤、液剤などの経口剤
アクリバスチン（acrivastine）とプソイドエフェドリン（鼻閉改善薬）の配合剤*
アザタジン（azatadine）*
ブロムフェニラミン（brompheniramine）
セチリジン
クロルフェニラミン
クレマスチン
シプロヘプタジン*
デスロラタジン
デクスクロルフェニラミン（dexchlorpheniramine）*
ジフェンヒドラミン
フェキソフェナジン
ヒドロキシジン*
レボセチリジン*
ロラタジン
プロメタジン*
クロモグリク酸*
ブデソニド
デキサメタゾン
メチルプレドニゾロン
プレドニゾロン
プレドニゾン（日本ではプレドニゾロン）
*処方せんのみで使用できます。
†アゼラスチンは抗ヒスタミン薬でもあります。