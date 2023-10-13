アルコホーリクス・アノニマス 回復への道筋
アルコホーリクス・アノニマス（AA）が、多くのアルコール使用症の患者で効果を上げています。AAは飲酒をやめたい人のための国際的な自助グループです。会費は一切かかりません。プログラムは、アルコールに関する問題を抱える人にアルコール抜きの新しい生活を提案する「12のステップ」に基づいて行われます。AAの会員になると、後援者（同じように禁酒に取り組んでいる別の会員）から説明やサポートを受けながら、一緒に禁酒に取り組みます。
この活動の背景にはスピリチュアルな思想がありますが、AA自体は特定のイデオロギーや宗教の教義に則したものではありません。より宗教色を排したアプローチを求める人は、米国ではライフリング・リカバリー（禁酒のための非宗教組織）などの支援を受けることもできます。
AAは様々な方法で会員を支援しています。例えば、回復しつつある人のために、アルコールから離れて、飲酒しない人たちと交流できる場を提供しています。また酒を飲みたいという衝動が強くなったときには、こうした人たちといつでも会って話をし、サポートを受けることができます。AAの会合では、毎日いかにがんばって飲まないようにしているか、各メンバーがグループ全員の前で話すのに耳を傾けます。他の人を助ける側の役割を担うことで、かつてはアルコールを飲むことでしか得られなかった自尊心と自信を築いていきます。米国のほとんどの大都市で、AAによる多くの会合が毎日昼と夜に開かれています。異なる会合にいくつか出席してみて、自分に最も合っていると感じるグループに参加するとよいでしょう【訳注：日本国内のAAに関する問い合わせ先は電話03-3590-5377】。