10. 一部の幼虫は大腸でフィラリア型幼虫になり、再び感染します。その後、腸壁を貫通するか、便中に排出され、肛門周囲の皮膚や殿部、大腿部の皮膚を貫通して侵入します。どちらの場合も、通常の感染サイクル（肺やのどに感染して飲み込まれる）に従います。