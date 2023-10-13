糞線虫（Strongyloides stercoralis）（スレッドワーム）のライフサイクル
糞線虫のライフサイクルは、ほとんどの蠕虫よりも複雑です。
1. 糞線虫の初期の幼虫（ラブジチス型幼虫）は、便と共に土壌中に排泄されます。
2. 幼虫はそこで環境中に生息したり、繁殖したりする成虫（自由生活性成虫）に成熟するか、または人の皮膚に侵入して感染症を引き起こす幼虫（フィラリア型幼虫）になることができます。
3. 自由生活性成虫が繁殖し、メスが産卵します。
4. 幼虫が虫卵からふ化します。
5. これらの幼虫は自由生活性成虫かフィラリア型幼虫に成長します。
6. フィラリア型幼虫は人の皮膚に貫通して侵入します。
7. 幼虫は様々な経路で小腸に移行し、そこで成虫に成熟します。
8. メスの成虫は小腸で産卵します。
9. 虫卵は幼虫にふ化します。幼虫の大半は便中に排出されます。
10. 一部の幼虫は大腸でフィラリア型幼虫になり、再び感染します。その後、腸壁を貫通するか、便中に排出され、肛門周囲の皮膚や殿部、大腿部の皮膚を貫通して侵入します。どちらの場合も、通常の感染サイクル（肺やのどに感染して飲み込まれる）に従います。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.