皮膚幼虫移行症の人獣共通感染
鉤虫の成虫は、通常は動物の小腸で増殖し、動物の便中に虫卵が排出されます。
状況が好適な場合（湿り、暖かさ、日陰）、1～2日間で虫卵から幼虫がふ化します。放出された幼虫は便や土壌の中で増殖します。
5～10日後には、幼虫が感染性をもつようになります。この感染性のある幼虫は、状況が好適な場合、3～4週間生存できます。
幼虫が動物に接触すると、皮膚に侵入し、血管を通って心臓に運ばれ、次に肺に運ばれ、その後のどに到達して飲み込まれます。
幼虫は小腸に到達し、そこで成長して成虫になります。成虫は小腸に生息し、腸壁に付着します。一部の幼虫は成熟しなくなり、組織内で幼虫期のまま停止します。これらの特定の幼虫は、母乳を介して子犬および仔猫の感染源となります。
ヒトは、幼虫が皮膚に侵入すると感染します。ほとんどの種では、幼虫はヒト宿主内でさらに成熟することができず、ときには1日に数センチほども、皮膚の最上層内を動き回るようになります。一部の幼虫は深部組織に閉じ込められることもあります。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.