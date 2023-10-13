ヒトは、幼虫が皮膚に侵入すると感染します。ほとんどの種では、幼虫はヒト宿主内でさらに成熟することができず、ときには1日に数センチほども、皮膚の最上層内を動き回るようになります。一部の幼虫は深部組織に閉じ込められることもあります。