広東住血線虫（Angiostrongylus cantonensis）のライフサイクル
1. 成虫はラットの肺動脈に寄生します。そこでメス（画像中の大きい方の蠕虫）は産卵し、幼虫がふ化します。
2. 幼虫はラットの糞中に排出されます。
3. その後、排出された幼虫はカタツムリやナメクジに捕食され（宿主と呼ばれます）、発育を続けます。
4. 感染したナメクジやカタツムリが別のラットに捕食されると、幼虫は新たなラットの脳へと移動し、そこで若い成虫へと成長します。若い成虫はラットの肺動脈に移動し、そこで成虫へと成熟します。
5. 人では、感染したカタツムリやナメクジを生または加熱調理が不十分な状態で食べたり、少量のカタツムリやナメクジの一部を含む生の産物や、特定の陸ガニ、小型のカエル、ヒキガエル、淡水エビなどの運搬宿主を生で食べたりすることで感染します。
6. 幼虫が人の体内に入ると、消化管から脳の髄膜へと移動します。広東住血線虫症は眼に感染することがあります。広東住血線虫の幼虫は、人の体内では成虫に成熟しないため、産卵もしません。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.