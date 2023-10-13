回虫（Ascaris lumbricoides）のライフサイクル
1. 成虫は人間の小腸に寄生します。そこでは、メス（画像中の大きい方の蠕虫）が1日に約20万個の虫卵を産卵することがあります。虫卵は便と共に排出されます。
2. 小腸では、メスが1日に約20万個の虫卵を産卵することがあります。虫卵は便（糞便）と共に排出されます。受精卵だけが感染症の原因になります。
3. 受精卵は土壌中で発育します。虫卵は湿った日陰の下の土壌中で最もよく発育します。
4. 人は回虫の虫卵を摂取することで感染します。多くの場合、回虫の受精卵が含まれた人の便で汚染された土に、食べ物が接触し、それを摂取することで人体に虫卵が入ります。
5. 虫卵は腸でふ化して幼虫を放出します。
6. 幼虫は小腸の壁を貫通してリンパ管（リンパ液と呼ばれる体液を体中に運ぶ管）や血流に入り、肺へと到達します。
7. 肺に到達した幼虫は肺胞に入り、そこから気道をのどまで上昇して、再び飲みこまれます。幼虫は小腸に達すると、成虫へと成長します。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.