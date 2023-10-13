回旋糸状虫（Onchocerca volvulus）のライフサイクル
1. 感染したブユが人を咬み、皮膚に回旋糸状虫の幼虫を付着させます。その後、この幼虫は咬傷に侵入します。
2. 幼虫は皮膚の下の組織（皮下組織）に入り、しこり（小結節）を形成します。
3. 幼虫は小結節内で成虫に発育します。メスの成虫はこの小結節の中で、長ければ15年間生存します。
4. 生殖後、メスの成虫は産卵し、虫卵はその後未成熟なミクロフィラリアと呼ばれる形態へと発育します。ミクロフィラリアは典型的には皮膚やリンパ管に生息しますが、ときに血流、尿、たん中にもみられます。
5. ブユが感染者を咬むと、その際に、ブユはミクロフィラリアに感染します。
6. ミクロフィラリアは摂取された後、ブユの腸の中部（中腸）に移動し、さらに胸部の筋肉（胸筋）へと移動します。
7～8. そこでミクロフィラリアは幼虫に発育します。
9. 幼虫はブユの口吻（こうふん）と呼ばれる口の部位まで移動し、ブユが他の人を咬むと、その人に感染することがあります。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.