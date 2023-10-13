2. プロマスティゴートはマクロファージと呼ばれる免疫細胞に捕食されます。（このように細胞が微生物や他の様々な細胞、または細胞片などを食べるプロセスを貪食［どんしょく］作用と呼び、このような細胞を貪食細胞と呼びます。）