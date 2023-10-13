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リーシュマニア症（<i >Leishmania</i>）のライフサイクル

リーシュマニア症（Leishmania）のライフサイクル

  • 1. 感染した雌のサシチョウバエに人間が刺されて、原注に感染します。サシチョウバエは、感染症を引き起こす原虫（プロマスティゴートと呼ばれます）を注入します。

  • 2. プロマスティゴートはマクロファージと呼ばれる免疫細胞に捕食されます。（このように細胞が微生物や他の様々な細胞、または細胞片などを食べるプロセスを貪食［どんしょく］作用と呼び、このような細胞を貪食細胞と呼びます。）

  • 3. この細胞内で、プロマスティゴートは別の形態（アマスティゴート）になります。

  • 4. 様々な組織でマクロファージ内のアマスティゴートが増殖します。

  • 5～6. 別のサシチョウバエが感染した人間や動物を刺すと、アマスティゴートが入っているマクロファージを含んだ血液を吸うことで、そのサシチョウバエも感染します。

  • 7. サシチョウバエの腸の中央部（中腸）で、アマスティゴートがプロマスティゴートになります。

  • 8. プロマスティゴートはハエの中腸で増殖した後、ハエの口の部分に移動します。このハエが別の人を刺すと、プロマスティゴートがその人の体内に注入され、ライフサイクルの最初に戻ります。

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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