3. 生殖後、オスの回虫は死に、妊娠したメスの回虫は皮下組織を通って移動しますが、行く先はたいてい足部です。人が感染してから約1年後に、妊娠したメスの回虫は皮膚表面に侵入して水疱が形成されます。水疱は激しい灼熱感を引き起こした後、最後には破れます。