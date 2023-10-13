メジナ虫（Dracunculus medinensis）のライフサイクル
1aおよび1b. メジナ虫の幼虫に感染した微小なカイアシ類（ミジンコ）を含むろ過していない水と一緒に取り込むか、体内に幼虫がいる魚を加熱調理が不十分な状態で食べることで人に感染します。
2. カイアシ類が摂取されて死ぬと、メジナ虫の幼虫が放出され、胃や腸の壁を貫通して腹腔内に侵入します。そこで幼虫は成虫に成熟し、生殖を始めます。
3. 生殖後、オスの回虫は死に、妊娠したメスの回虫は皮下組織を通って移動しますが、行く先はたいてい足部です。人が感染してから約1年後に、妊娠したメスの回虫は皮膚表面に侵入して水疱が形成されます。水疱は激しい灼熱感を引き起こした後、最後には破れます。
4. この灼熱感を和らげようと患者が脚を水中に浸すと、幼虫を宿した成虫が水中に幼虫を放出します。
5. 幼虫は別のカイアシ類に摂取されます。
6. カイアシ類の体内では、幼虫は形態を変化させ、感染を引き起こすことができるようになります。人がこのカイアシ類を摂取すると、このサイクルは完成します。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.