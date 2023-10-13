トキソプラズマ原虫のライフサイクル
1. トキソプラズマ原虫（Toxoplasma）の虫卵はネコの糞とともに排出されます。多数の虫卵が排泄されますが、その期間は通常、1～2週間だけです。環境内で1～5日が経過した後、虫卵は感染を起こせるようになります。
2. 他の動物（野鳥、げっ歯類、シカ、ブタ、ヒツジなど）が、汚染された土、水、植物、またはネコのトイレの中に存在する虫卵を体内に取り込んで感染することがあります。
3. 虫卵は動物の体内に入ってすぐ、移動できる形態の寄生虫（タキゾイトと呼ばれます）を放出します。タキゾイトは動物の体内に広がり、神経、目や筋肉組織でシストを作ります。
4. ネコがこのシストを含んだ動物を食べたり、シストを直接食べたりすると、感染します。
5. 人間の消費用に飼育された動物や野生動物が、環境中でシストを摂取した後にシストに感染することもあります。
6. 人間が、こうしたシストを含む肉を加熱調理が不十分な状態で食べ、感染することもあります。
7. また、人間がネコの糞で汚染された食べものや水、または他のもの（土など）を消費したり、ネコのトイレを扱った手で口を触ったりすることで感染することもあります。
8. まれに、寄生虫を含む輸血や臓器移植を受けて感染することもあります。
9. まれに母親から子に伝染することがあります。
10. 人間の場合、寄生虫は筋肉や心臓、脳、眼などの組織でシストを形成します。シストは、その人の生涯にわたり症状を引き起こさず体内に残ることがあります。病気や薬剤の作用によってその人の免疫機能が低下すると、シストが活性化して、症状を引き起こすことがあります。
11. 先天性トキソプラズマ症は、寄生虫の遺伝物質（DNA）を調べる羊水を検査することで診断できます。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.