10. 人間の場合、寄生虫は筋肉や心臓、脳、眼などの組織でシストを形成します。シストは、その人の生涯にわたり症状を引き起こさず体内に残ることがあります。病気や薬剤の作用によってその人の免疫機能が低下すると、シストが活性化して、症状を引き起こすことがあります。