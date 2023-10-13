トキソカラ（Toxocara）のライフサイクル
通常は、イヌがライフサイクルに関わります。人が感染するのは偶発的な場合に限られます。
1. 感染した動物は便（糞便）中にトキソカラ虫卵を排出します。
2. 環境中に排出されると、虫卵は成熟し、感染症を引き起こすようになります。
3. イヌが虫卵を摂取すると、虫卵がふ化して幼虫を放出します。
4. 幼虫は腸壁を貫通して臓器に侵入します。幼若なイヌでは、幼虫は肺を通って気管に移動します。イヌがせきをした際に吐き出された幼虫を飲み込み、幼虫が小腸に戻って成虫に成熟します。そこで、メスの成虫は産卵します。年長のイヌでは、幼虫は組織にシストを形成する傾向があります。
5. 感染したイヌが妊娠した場合、シストの幼虫は妊娠後期に再活性化することがあります。幼虫は出生前に胎盤を通過したり、授乳中の子イヌが摂取する母乳に入ったりすることで、子イヌに感染することがあります。
6. 環境中において、子イヌは一般的な虫卵の感染源です。
7. トキソカラの虫卵は、ウサギやアヒルなどの他の哺乳類に摂取されることがあります。これらの動物の体内では、虫卵が幼虫にふ化して腸壁を貫通し、さまざまな組織に移動した後、そこでシストを形成します。
8. イヌがこれらの哺乳類を食べるとライフサイクルは完成し、幼虫はイヌの小腸で虫卵を産む成虫になります。
9～10. 汚染された土や加熱調理が不十分な感染した動物の肉を摂取すると、偶発的に人に感染することがあります。人が虫卵を摂取すると、虫卵は幼虫にふ化します。
11. 幼虫は腸壁を貫通し、さまざまな組織（肝臓、心臓、肺、脳、筋肉、眼など）に移動します。人の体内では、幼虫は成虫に成熟しません。しかし、組織に損傷を与え、炎症を引き起こす可能性があります。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.