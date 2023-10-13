4. 幼虫は腸壁を貫通して臓器に侵入します。幼若なイヌでは、幼虫は肺を通って気管に移動します。イヌがせきをした際に吐き出された幼虫を飲み込み、幼虫が小腸に戻って成虫に成熟します。そこで、メスの成虫は産卵します。年長のイヌでは、幼虫は組織にシストを形成する傾向があります。