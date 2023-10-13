ダニの予防
次の行動をとることで、ダニを運んだり、ダニに咬まれたりする機会を減らすことができます。
森を歩く際には道から外れないようにする
茂みや草むらに接触しないように、道の真ん中を歩く
地面や石の上に座らないようにする
長袖の衣服を着る
長ズボンを履き、ズボンの裾をブーツや靴に入れておく
服にダニがついてもすぐに見つけられるよう、薄い色の服を着る
ジエチルトルアミドを含む防虫剤（製品名DEET）を皮膚に塗っておく
ペルメトリンを含有する防虫剤を衣服に吹きかけておくか、ペルメトリンであらかじめ処理された市販の衣服を着用する
通常、ライム病は幼いシカダニ（若虫）により媒介されますが、このダニは非常に小さく、イヌダニよりもずっと小型です。ダニに接触した可能性がある人は、毎日全身（特に毛髪）を点検する必要があります。ライム病の感染は、ダニが通常は1日半以上にわたり付着して初めて起こるため、体にダニがついていないかチェックすることが効果的です。
ダニを取り除くときには、先のとがった毛抜きを使い、皮膚にできるだけ近いところでダニの頭か口を挟んでまっすぐ上に引き抜きます。ダニの体の部分を挟んだりつぶしたりしてはいけません。ワセリン、アルコール、火のついたマッチやその他の刺激物の使用は避けます。