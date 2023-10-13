次の行動をとることで、ダニを運んだり、ダニに咬まれたりする機会を減らすことができます。

森を歩く際には道から外れないようにする

茂みや草むらに接触しないように、道の真ん中を歩く

地面や石の上に座らないようにする

長袖の衣服を着る

長ズボンを履き、ズボンの裾をブーツや靴に入れておく

服にダニがついてもすぐに見つけられるよう、薄い色の服を着る

ジエチルトルアミドを含む防虫剤（製品名DEET）を皮膚に塗っておく

ペルメトリンを含有する防虫剤を衣服に吹きかけておくか、ペルメトリンであらかじめ処理された市販の衣服を着用する

通常、ライム病は幼いシカダニ（若虫）により媒介されますが、このダニは非常に小さく、イヌダニよりもずっと小型です。ダニに接触した可能性がある人は、毎日全身（特に毛髪）を点検する必要があります。ライム病の感染は、ダニが通常は1日半以上にわたり付着して初めて起こるため、体にダニがついていないかチェックすることが効果的です。