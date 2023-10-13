4. 次いで球体は血流に乗り、肝臓や肺などの様々な臓器に移動します。その臓器で球体がシストになり、徐々に大きくなって、人間に症状を引き起こします。シストの内部で幼虫（原頭節）とより小さいシストが形成されます。イヌや他のイヌ科動物（キツネやコヨーテなど）は、感染した中間宿主（ヒツジ、ヤギ、ブタなど）の臓器に含まれるシストを取り込むことで感染します。