エキノコックス（Echinococcus）（イヌ条虫）のライフサイクル
1. イヌ条虫の成虫はイヌや他のイヌ科動物の腸内に寄生します（この場合のイヌやイヌ科動物を終宿主と呼びます）。
2. 条虫の成虫が産卵し、虫卵は糞とともに排出されます。
3. その卵を他の動物が体内に取り込みます（こうした動物を中間宿主といいます）。通常はヒツジ、ヤギ、ブタ、ウシ、ウマ、ラクダ、人などが中間宿主になり、その腸内で虫卵がふ化して条虫の幼虫を含んだ球体（六鉤幼虫）が放出されます。この球体は腸壁を貫通して通り抜けます。
4. 次いで球体は血流に乗り、肝臓や肺などの様々な臓器に移動します。その臓器で球体がシストになり、徐々に大きくなって、人間に症状を引き起こします。シストの内部で幼虫（原頭節）とより小さいシストが形成されます。イヌや他のイヌ科動物（キツネやコヨーテなど）は、感染した中間宿主（ヒツジ、ヤギ、ブタなど）の臓器に含まれるシストを取り込むことで感染します。
5～6. シストがイヌや他のイヌ科動物の体内に取り込まれると、シストから原頭節が放出され、これが腸壁に付着して、成虫になります。
Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.