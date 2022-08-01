業務上の反復運動損傷

安静

痛み止め

理学療法

腱炎には、コルチコステロイドまたはヒアルロン酸の注射

滑液包炎には、ドレナージ

神経の圧迫には、副子または装具と、場合によりコルチコステロイドの注射または手術

業務上の反復運動損傷の治療には、患部を休ませることが含まれます。損傷の原因となった反復的な動作なしには通常の業務を遂行できない場合は、暫定的な仕事（一般にlight duty［軽い仕事］またはmodified duty［変更された仕事］とも呼ばれます）が必要になることがあります。損傷の種類と重症度によっては、暫定的な仕事を数週間から数カ月間続けます。反復運動を含む仕事の再開が早すぎると、損傷が再発することがあります。そうすると、労働者は暫定的な仕事に戻らなければならず、結果的に暫定的な仕事に費やす合計時間が増加してしまいます。労働者は、仕事以外で損傷を悪化させる活動を避けるべきです。

必要に応じて、痛み止め（鎮痛薬）や抗炎症薬を使用します。非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）は、典型的には、反復運動損傷によって引き起こされる痛みの短期的な緩和に効果的であり、腱炎および滑液包炎の回復を早めます。

理学療法は、反復運動損傷のある労働者に有益であり、回復を促進し、労働者が機能を回復するのを助けることができます。

腱炎に対して、患部の腱の近くにコルチコステロイドを注射すると、短期的には痛みを和らげることができますが、長期的には役に立たないようで、悪影響を及ぼす可能性があるため、通常は勧められません。

滑液包炎に対しては、ときに患部の滑液包にたまった過剰な体液のドレナージを行い、場合によってはコルチコステロイドの注射を行います。ドレナージにより痛みが和らぎ、回復が早まることがあります。ドレナージ後は、ドレッシング材（弾性包帯など）で滑液包を圧迫することで、体液の再貯留を防ぐことができます。

神経の圧迫に対しては、副子や装具を使用することで症状が軽減することがあります。症状が重度であるか長引いている場合は、コルチコステロイド注射およびときに手術のために整形外科医に紹介されます。

業務上の反復運動損傷のほとんどは、数週間の安静で治ります。しかし、神経の圧迫は、慢性的な痛みにつながることがあります。