胸部損傷に関する序論

多くの胸部損傷では、肋骨、上腹部、肺、血管、心臓、筋肉、軟部組織、胸骨などに損傷が起こります。ときに食道、鎖骨、または肩甲骨に損傷が及ぶこともあります。
米国では、重度損傷による死亡の約25％を胸部損傷が占めます。受傷後数分から数時間で死に至りうる損傷でも、その多くは大手術を行わずに救急医療機関で治療または安定させることができます。
胸部損傷の原因
胸部損傷は、鈍力（自動車衝突、転落、スポーツにおける事故など）によって起こることもあれば、穿通する物体（銃弾、ナイフなど）によって起こることもあります。
胸部損傷は、呼吸や循環を阻害するため、しばしば重篤化し、直ちに生命を脅かすこともあります。肋骨や胸部の筋肉（胸壁）がひどく損傷し、肺が正常に膨らまなくなることもあります。
肺そのものに損傷が及ぶと、酸素を取り込み二酸化炭素を吐き出すという肺の主要な機能（ガス交換）が損なわれます。
胸部損傷により大量に出血すると、循環に影響が現れることもあります。出血はしばしば胸壁内部に生じるため、これによって呼吸が妨げられることもあります。また、心臓に損傷が及ぶと、血液を体中に送り出す心臓の機能が妨げられ、これによっても循環が阻害されます。
一般的な胸部損傷または重症化しうる胸部損傷には、以下のようなものがあります。
心タンポナーデ（心臓の周りにたまった血液により、心臓が圧迫される病態）
血胸（肺と胸壁との間に血液がたまること）
肺挫傷（肺の組織の損傷）
大動脈の損傷（心臓から全身に血液を送り出す太い動脈が裂けること）
外傷性気胸（肺と胸壁との間に空気が入ることで、肺の虚脱と呼ばれることもある）
知っていますか？
胸部損傷の症状
けがをした部位には痛みまたは圧痛があるのが普通です。息を吸うと痛みがひどくなります。胸部に皮下出血がみられることもあります。一部の患者には息切れがみられ、重症であれば、息切れが激しいか、うとうとしているか錯乱状態に陥っていることがあり、皮膚は冷たい、汗ばんでいる、または青くなっていることがあります。このような症状は、肺が重度の機能不全（呼吸不全）に陥っているときや患者がショック状態になっているときにみられます。典型的なショック状態では、危険なレベルまで血圧が低下しており、患者は激しい動悸を感じます。
その他の症状は損傷の種類によって異なります。例えば、気胸になると、皮膚の下に空気がたまることがあります。その場合、皮膚を触ると雪を握るような感覚や、プチプチという音がします。また、心臓を包んでいる膜の中に血液などの体液がたまり、血液を送り出す心臓の機能が妨げられたり（心タンポナーデ）、緊張性気胸になったりすると、首の静脈が膨らみます。
胸部損傷の診断
医師による評価
画像検査
通常、胸部損傷は見た目に明らかです。しかし、胸部損傷の重症度を判定するには、医師による評価が必要です。
医師は最初に、聴診器で肺のすべての部分に空気が取り込まれているかを確認し、首や胸部のけがを念入りに診察します。呼吸困難がみられる場合は、指に取り付けるセンサー（パルスオキシメトリー）を用い、血液中の酸素レベルを測定します。血液検査により、血液中の酸素や二酸化炭素の濃度を測定することもあります（動脈血ガス測定）。
胸部X線検査はほぼ常に行われます。胸部X線検査では、ほとんどの気胸、血胸、鎖骨骨折と、一部の肋骨骨折を検出できます。しかし、心臓及び肺を確認するために、通常は迅速簡易超音波検査が必要です。この検査は、E-FAST（Extended Focused Assessment With Sonography in Trauma）と呼ばれ、外傷センターや病院の救急部門で用いられます。大動脈の損傷が疑われる場合には、CT検査、超音波検査、または大動脈造影検査（大動脈の血管造影）が行われます。
ときに、血液検査と心電図検査も行われます。
胸部損傷の治療
呼吸と循環の補助
個々のけがの治療
直ちに生命を脅かしうるけがは、できる限り早く治療します。治療はけがの種類によって異なります。
けがの種類にかかわらず、必要であれば呼吸と循環を補助する処置がとられます。酸素投与（例えば、鼻カニューレ、フェイスマスク、呼吸用のチューブによる）や輸液ほか、ときに輸血が行われることもあります。重度の胸部損傷の患者は、入院します。
痛みを緩和するため、痛み止め（鎮痛薬）が投与されることもあります。
胸部にチューブを挿入し（胸腔ドレーン）、胸腔から血液（血胸）または空気（気胸）を抜き取らなければならないこともあります。この手技がうまくいけば、虚脱した肺が再度膨らむようになります。チューブの挿入時は、局所麻酔だけを使います。