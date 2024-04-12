胸部損傷に関する序論

胸部損傷は、鈍力（自動車衝突、転落、スポーツにおける事故など）によって起こることもあれば、穿通する物体（銃弾、ナイフなど）によって起こることもあります。

胸部損傷は、呼吸や循環を阻害するため、しばしば重篤化し、直ちに生命を脅かすこともあります。肋骨や胸部の筋肉（胸壁）がひどく損傷し、肺が正常に膨らまなくなることもあります。

肺そのものに損傷が及ぶと、酸素を取り込み二酸化炭素を吐き出すという肺の主要な機能（ガス交換）が損なわれます。

胸部損傷により大量に出血すると、循環に影響が現れることもあります。出血はしばしば胸壁内部に生じるため、これによって呼吸が妨げられることもあります。また、心臓に損傷が及ぶと、血液を体中に送り出す心臓の機能が妨げられ、これによっても循環が阻害されます。

一般的な胸部損傷または重症化しうる胸部損傷には、以下のようなものがあります。