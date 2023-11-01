膝の前部に起こる痛み

太ももの筋肉が弱い、過度の回内が起こる、脚の筋肉や腱が硬いなどの原因により、膝の前部に痛みが生じます。
下り坂を走ると痛みを感じ、やがて歩行時にも痛むようになります。
診断にはMRI検査と関節鏡検査が必要な場合があります。
痛みがなくなるまで走ることをやめるべきであり、その後、膝の周りの筋肉を強化しバランスを整える運動を行います。
過度の回内が痛みの原因である場合は、靴に足底板（中敷き）を入れると助けになることがあります。
（スポーツ外傷の概要も参照のこと。）
膝蓋骨は膝の周囲の靱帯や腱がつながっている円形の骨で、正常であれば走っているときに大腿骨の上や下に動きます。
膝の前部が痛むとき
正常な状態では、走っているときに膝蓋骨（膝の皿）は大腿骨の上や下に動いています。膝蓋骨に痛みが生じる理由としては、太ももの筋肉が弱いことや、足が過度に内転（回内）していることがあります。その結果、膝蓋骨と大腿骨が異常にすれ合い、損耗が進みます。
膝の前部の痛み（膝前部痛）が起こる原因としては、以下のものがあります。
膝関節前方で膝蓋骨の位置が高すぎるか低すぎる。
膝蓋骨周囲の筋肉の位置が中心からずれている。
ハムストリングの筋肉が硬く、短い。
アキレス腱が硬い。
太ももの筋肉（正常であれば膝を安定させる）が弱い。
ランナー膝
ランナー膝は膝前部の痛みを引き起こす治療可能な障害で、一般的な原因は太ももの筋肉が弱いことです。太ももの筋肉が弱いと、膝蓋骨が側方に動いて大腿骨と異常なこすれ方をします。ランナー膝になると、たいてい最初は下り坂を走っているときに膝が痛み始めます。そのうち、下り坂以外で走っているときや歩いているとき、特に階段を降りるときにも痛みが起こるようになります。
過度の回内
歩行時や走行時に足が過度の回内を起こしている（足が内側に傾いている）と、膝の痛みが起こる場合があります。回内によって太ももの筋肉（大腿四頭筋）が膝蓋骨を外側に引っ張り、その結果、膝蓋骨が大腿骨の端部とこすれ合う異常が生じます。
膝の痛みの診断
医師による評価
医師は症状について尋ね、診察を行います。MRI検査や関節鏡検査（観察用の柔軟な管状の機器で関節内を調べる検査）、またはその両方が必要になる場合もあります。
膝の痛みの治療
安静
リハビリテーション
走っても痛くなくなるまで、ランニングを控えます。患部の氷冷や非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）の投与、膝サポーターや弾性ストッキングの一時的な使用も助けになります。回復期間中に、膝を保護し体力を維持するために、フィットネスバイクをこいだり（シート位置を高く、反復回数と抵抗は少なくして行う）、水泳をしたり、他の運動を行うことができます。また、太ももの裏側の筋肉（ハムストリング）と表側の筋肉（大腿四頭筋）を強化し、バランスを整える運動が役に立ちます。
ランナー膝の場合は、運動前にストレッチをすることで、硬い筋肉により生じる異常な力のバランスが調整され、けがを減らすのに役立つと考えられています。
足底板（靴の中敷き）は過度の回内を矯正するのに役立ちます。
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.
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