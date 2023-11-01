前腕から伸びている腱は、物をつかむ指の能力を制御しています。それらの腱の1つ（深指屈筋［FDP］）は指先を（手のひらに向かって）屈曲させます。

ジャージフィンガーでは、深指屈筋を骨に付着させる腱が指先近くのその付着している部分から断裂します。骨の小片が剥がれることがあります。