米国の介護 2020(Caregiving in the United States 2020):全米介護連盟(National Alliance for Caregiving:NAC)と全米退職者協会(American Association of Retired Person:AARP)から提供された、米国における介護者の有病率、介護者と要介護者の人口統計、介護者への経済的影響などに関するデータ。