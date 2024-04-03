高齢者の健康に対する間接的な影響

配偶者や友人、または趣味を通じて社会的接触を維持している高齢者では、健康上の問題があまりありません。例えば、結婚していたり、または同居人と暮らしていたりする高齢者は、一人暮らしの高齢者よりも健康な傾向にあります。だれかと一緒に暮らしている高齢者は、一人暮らしの高齢者よりも、入院したり介護施設に入所したりする割合も少なくなっています。

一人暮らしで社会的に孤立している場合、周囲に気づく人がいないため、新たな問題や症状が報告されないことがあります。薬剤を指示通りに服用するのを助ける人もいません。人によっては、身体的障害がある、一人暮らしである、または食料品店に車もしくは徒歩で行けないなどの理由で、バランスの取れた食事を準備して食べることができなくなります。また、一人暮らしの高齢者は寂しさを感じたり抑うつ状態になったりすることがよくあります。

ときに、近親者または他者と暮らすことが問題を引き起こすこともあります。近親者に負担や迷惑を掛けたくないという思いから、健康問題を隠したり、または最小限のことしか話さなかったりする高齢者もいます。家族のだれかがその生活環境を快く思わない場合、高齢者に対するネグレクトまたは虐待（心理的または身体的）が起こることがあります。