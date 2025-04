米国における介護2020(Caregiving in the United States 2020):このウェブサイトでは、全米介護連盟(National Alliance for Caregiving:NAC)と全米退職者協会(American Association of Retired Person:AARP)が、介護者が行う介護の種類や、個人的ケアを含む日常生活の支援、様々な医療専門職から受ける医療の調整における支援、医療および看護的手技の手助け(注射や経管栄養)など、米国における介護に関する情報を提供しています。2022年4月1日アクセス。