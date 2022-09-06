先天性斜頸は、頭部が出生時または出生のすぐ後に傾く先天異常です。

先天異常とは、出生前の段階で生じた身体的な異常のことです。「先天」とは「生まれたときから存在する」という意味です。（顔面、骨、関節、および筋肉の先天異常に関する序論も参照のこと。）

先天性斜頸の最も一般的な原因は以下のものです。

分娩時に生じた乳児の首の損傷

損傷によって、首の筋肉が損傷したり、首の筋肉に血液の貯留（血腫）ができたりすることがあります。これらの結果、首の組織が異常に厚くなったり（線維症）、首の筋肉が硬くなったり（拘縮）することがあります。ごくまれに、脊椎の骨（椎骨）が分娩時に骨折したり脱臼したりすることがあります。

生後数日または数週間のうちに生じる斜頸の他の原因としては、次のような脊椎の先天異常などがあります。

クリッペル-ファイル症候群（頸椎の癒合、短頸、毛髪線低位）

環椎後頭骨癒合（1番上の椎骨と頭蓋骨の底部の癒合）

先天性斜頸の診断 医師による評価

通常はX線検査 この異常の診断を下すには、身体診察を行います。また、首と肩の骨のX線検査などの画像検査も行い、異常がないか確認します。