先天性多発性関節拘縮症

医師による評価

遺伝子検査

出生前に、定期的な超音波検査で異常のある腕や脚が認められることがあります。腕や脚の異常がみられる場合、胎児の他の部位の超音波検査や、絨毛採取や羊水穿刺で胎児の遺伝子検査を行うことがあります。

出生後には、医師が身体診察を行い、乳児の固まった関節や腕と脚に注目します。そのような先天異常のある乳児に対しては、遺伝専門医が診察を行うことがあります。遺伝専門医とは、遺伝学（遺伝子と、特定の性質や形質が親から子にどのように受け継がれるかについての科学）を専門とする医師です。乳児の血液サンプルの遺伝子検査を行い、染色体や遺伝子の異常がないか調べることがあります。この検査は、特定の遺伝性疾患が原因なのかどうかを判断し、他の原因を否定するために役立ちます。

様々な種類の関節拘縮症を鑑別するために、筋生検（検査のために筋肉のサンプルを採取すること）や筋電図検査などの筋肉の検査を行うことがあります。