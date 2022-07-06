青年期の問題に関する序論

ほとんどの小児にとって、青年期は身体的な健康状態が良好な期間です。青年で最もよくみられる問題は、以下のものと関連しています。

青年における死亡および障害の最も一般的な原因としては、以下のものがあります。

自動車事故やその他の不慮のけが（事故による）

けんかによるけがや死亡（殺人）

自殺

発達のこの段階に、青年は小児から成人への移行を開始します。この発達段階には、自立、アイデンティティ、セクシュアリティ、人間関係での問題が明確に現れます。青年期には、気分症、不安症、統合失調症などの精神疾患が発生したり、初めて明らかになったりすることがあります。この年齢層の主な死因は自殺です。さらに、COVID-19パンデミックとそれに対する世界の対応（日常生活や学校のスケジュールの変更など）は、多くの青年のメンタルヘルスに影響を及ぼしています。

神経性やせ症や神経性過食症などの摂食症は、青年期に発生することが最も多く、女子に多くみられます。青年期に始まる不健康な行動（不健康な食習慣 、肥満、喫煙、物質使用、暴力など）の多くは、すぐに現れる健康問題、長期の障害、またその後の生涯での健康問題につながります。