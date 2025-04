アルコールの使用は一般的で、青年が最もよく使用する物質でもあります。米国国立薬物乱用研究所(National Institute on Drug Abuse)は、物質使用に関する長期研究として、Monitoring the Future Survey on Drug Useと呼ばれる調査を行っています。この調査では、米国では2021年に高校3年生の約54%が飲酒を試し、26%が過去1カ月間に飲酒をして現在も飲酒を続けているとされています。高校3年生で酔っ払ったことがあると回答したのは約39%でした。大量の飲酒もよくみられ、青年のアルコール摂取のほぼ90%は暴飲で起きています。暴飲は、血中アルコール濃度が1デシリットル当たり80ミリグラム(1リットル当たり17.37ミリモル)にまで上がるようなアルコールの飲み方と定義されています。何ドリンクで暴飲になるのかは年齢および性別によって異なりますが、若年の青年期の女子であれば、2時間の間で3ドリンクほどの飲酒で暴飲になる可能性があります。しかし青年はびんから直接飲酒したり、自分の飲みものを自分で注いだりすることが多いため、1ドリンクが成人向けの「基準」よりも多くなることがあります。暴飲により、青年は事故、けが、無防備なまたは望まない性行為、その他の不幸な状況に置かれるリスクにさらされます。このような理由から、青年が飲酒しないようにすべきです。

社会やメディアは飲酒のことを、容認できるもの、ファッショナブルなもの、さらにはストレスや悲しみ、メンタルヘルスの問題に対処するための健全な手段として描写しています。このような影響力にかかわらず、親が青年に対して、飲酒に関してどのような行動を望んでいるかを明確に伝え、これ以上のことはしてはいけないという行動制限を一貫して示して青年を見守っていれば、状況を変えられます。一方、家族が過度に飲酒をする場合には、このような行為が容認されるものと青年は考えることがあります。飲酒を試みる青年の中には、そのままアルコール使用症を発症する人もいます。アルコール使用症の危険因子は、低年齢で飲酒を開始することや遺伝的要因などです。家族内にアルコール使用症の患者がいる青年は、アルコール使用症の発生リスクが高いことを認識すべきです。