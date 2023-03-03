青年期の初期に、小児の抽象的、論理的な思考能力が発達し始めます。このような洗練された思考力が増すと自己認識がいっそう進み、自己の存在についてじっくり考えるようになります。青年期に起こる多くの目につきやすい身体的変化のために、この自己認識はしばしば、ぎこちなさの感情を伴った自意識へと変化することがあります。青年期の若者は、容姿や人目を引くことに夢中になったり、仲間との相違点に敏感になったりします。

青年期の中期には、将来の職業を決めなければならないという重圧が増えてきます。明確な目標をもたない若者がほとんどですが、次第に自分の興味や才能に合った分野に気づき始めます。親は青年期の小児のもつ能力に気づいて、小児が現実的な目標を設定できるように手助けしなければなりません。また、親には学習障害や注意障害、行動面の問題、不適切な学習環境など、修正すべき学習の妨げを見つけ出す心構えも必要です。

青年は新しく身につけた熟考する力で道徳的な問題に向き合うようになります。青年期以前の小児は、善悪を固定的で絶対的なものとして理解しています。青年期も半ばを過ぎると行動規範に疑問を抱くようになり、伝統を否定し親を驚かせることもあります。このような熟考から青年自身の道徳律を発達させ、内在化していくことが理想的です。

多くの青年は、運転でのスピード違反など、リスクを伴う行動をとるようになります。青年期になると、性的な行動を試みる者が増え始め、なかにはリスクを伴う性行為をすることもあります。窃盗、飲酒、違法薬物の使用などの不法行為に手を染める青年もいるでしょう。このような行動が起こるのは、家庭からの巣立ちを前にして、青年が自分の能力を過大評価しがちなことに起因する部分があると専門家は考えています。神経系に関する研究でも、衝動を抑制する脳の一部は成人期の初期にならないと完全に成熟しないことが示されています。