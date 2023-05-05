小児と青年における非自殺性自傷

非自殺性自傷とは、死のうと思ってしたわけではない、自分自身を意図的に傷つける行為のことです。非自殺性自傷としては、体表面のかき傷、切り傷、または熱傷（タバコまたはヘアアイロンを使用する）のほか、刺傷、打撲、消しゴムによる皮膚のすり傷などがあります。

（小児と青年における自殺行動も参照のこと。）

物質使用症の青年は自傷行為を行う可能性が高いです。

一部の地域社会では、自傷行為が突如として1つの高校に流行し、多数の青年が自傷行為を起こすことがあります。その後、自傷行為は時間とともに徐々にみられなくなります。

自傷行為は、青年が大きな苦悩を抱えていることを示唆しています。しかし、多くの青年では、自傷行為は自殺リスクを示すものではなく、むしろ、自分は罰を受けるに値すると感じての自罰的な行為です。自傷行為は、大事な人や親の注意を引くための手段、怒りの表現、または仲間との一体感を得る方法として用いられます。その他の青年（重度の精神疾患があって十分な社会的支援を受けられていない青年）では、自殺リスクが高くなります。

自殺のリスクを高める可能性のある他の要因には、例えば以下のものがあります。

自傷行為が頻繁にみられる

複数の方法で自傷行為を行う

他者、特に両親と社会的つながりがないと感じている

人生にほとんど意味がないと感じる

精神医療を頻繁に求める

自殺念慮がある

意図的に自分を傷つける青年はすべて、精神医療の問題を抱えた青年の扱いに長けた精神医療の専門職による評価を受けるべきです。医師は、自殺のリスクがあるかどうかを明らかにし、自傷行為の原因になっている根本的な苦痛を特定するように努めます。医師はまた、自尊心の低下やその他の精神衛生上の問題（不安、気分、食事習慣、物質使用、心的外傷などの疾患）が患者に生じていないかを確認するよう努めます。

治療としては通常、個人療法（およびときに集団療法）が行われます。その治療では、患者に対して自分の感情をよりよく認識する方法、否定的な感情を人生の一部として受け入れる方法、ストレスに対応するより適切な方法を習得する方法、および自己破壊的な行動への衝動に抵抗する方法を教えることに焦点が置かれます。