小児と青年における精神疾患の概要

うつ病や不安症、摂食症などのいくつかの重大な精神疾患（精神の病気）は、しばしば小児期や青年期に発症します。 なかには自閉症など、小児期に限って発症する病気もあります。

小児期に統合失調症や関連する精神疾患（ときに精神症と呼ばれます）が発症することは、他の年代と比べてはるかにまれです。しかし、そのような精神疾患を発症する場合、一般的には青年期中期から成人初期（30歳代半ばまで）の間にみられます。

20％もの小児と青年が、何らかの障害を引き起こす診断可能な精神疾患を有している可能性があります。何らかの精神疾患と診断されるリスクは年齢とともに上昇します。ある推計によると、13～17歳の青年の約30％が2つ以上の精神疾患の基準を満たします。環境的なストレス因子（例えば、新型コロナウイルス感染症［COVID-19］のパンデミック）により、重要な日課や人間関係が破綻することで、本来は回復力をもった小児や青年でさえも、精神疾患を発症しやすくなる可能性があります。

わずかな例外を除けば、精神疾患の症状は、どんな小児でも経験する悲しみ、怒り、疑念、興奮、引きこもり、孤独などの感情に似る傾向があります。精神疾患と正常な感情との違いは、その感情が強烈なあまり、日常生活に支障をきたしたり、本人にとって苦痛になったりしている程度の差にあります。そのため医師は、ある種の考えや感情が患者にとって正常な経験ではなくなり、病気の域に達しているかどうかを判断するために、臨床診断基準を用いて診断する必要があります。

知っていますか？

気分症（うつ病や不安症など）と摂食症のほかにも、行動面に問題をきたす疾患があります。破壊的行動症では、主に行動面に異常がみられます。破壊的な行動は意図的なものではありませんが、教師、同年代の仲間、家族などの他者に迷惑をかけることがあります。具体的には以下の病気があります。

注意欠如多動症（最も多い）

反抗挑発症

頻度は低いが素行症

小児では、神経発達症が精神衛生と発達全般の両面に影響を及ぼす場合があります。具体的には以下の病気があります。

自閉スペクトラム症は、対人関係上の障害、興味の対象の狭まり、言語発達障害と言語使用上の問題などが生じる病気で、ときに知的障害も伴います。レット症候群は、社会的技能とコミュニケーションの面で問題があるなど、自閉スペクトラム症と同様の症状がみられる遺伝性の病気です。