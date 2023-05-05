小児と青年における双極症

多くの小児では、双極症の最初の症状は1回または複数回の抑うつ状態です。

主な症状は、抑うつ状態と交互に現れる様々な程度の高揚感と興奮状態（強いものは躁状態、弱いものは軽躁状態）ですが、抑うつ状態の方が多くみられる場合もあります。激しい気分の変動を経験することがあります。

躁状態の症状が現れている時期には、睡眠障害が起こり、攻撃的になることがあります。非常に積極的な気分になったり、イライラすることがあります。早口で話すこともあります。様々な考えが次々と心に浮かぶこともあります。誇大妄想を抱くことがあります。例えば、自分には偉大な才能がある、あるいは重要な発見をしたなどと思い込みます。判断力が損なわれるため、青年の場合、見境のない性行為や無謀運転など、無責任な行動をとることがあります。より低年齢の小児は、劇的な気分の高揚を経験することがありますが、そうした気分はわずかの間しか持続しないのが一般的です。学業成績は悪化しがちです。

抑うつ状態の症状が現れている時期には、双極症の小児も、うつ病の小児と同様、過剰に悲しがり、日常的な活動への興味を失います。思考や動作が緩慢になり、通常より睡眠時間が長くなることもあります。小児は強烈な絶望感や罪悪感を抱えることがあります。

双極症の小児は、多動の状態が続く注意欠如多動症の小児とは異なり、それぞれの症状が現れている時期以外は正常に見えます。

多くの場合、症状は徐々に進行します。しかし、この病気を発症する前から、非常に気まぐれで扱いづらい子どもである場合が典型的です。