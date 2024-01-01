臍帯脱出とは、胎児より先に臍帯が腟を通過することです。
臍帯脱出が起こると胎児の体が臍帯を圧迫し、胎児への血液供給が途絶えてしまうことがあります。
この合併症はまれで、明らかなもの（臍帯脱出）と、そうでないもの（臍帯下垂）に分けられます。
臍帯脱出
臍帯脱出とは、医師が臍帯の脱出を視認できることを意味します。破水後、胎児が出てくる前に臍帯が腟内に突出したり、もしくは腟の外に出てきている状態です。臍帯脱出が起こるのは、通常、胎児の足や殿部が先に下りてくる場合（骨盤位）です。ただし、胎児の頭が下になっていても起こることがあり、特に前期破水が起こった場合や、胎児が骨盤内まで下りてきていないと、臍帯が脱出することがあります。胎児が十分に下降していない段階で破水が起こると、羊水が流れ出る勢いで臍帯が胎児より先に下降してしまうことがあります。
臍帯脱出が起きた場合には、胎児への血液供給が断たれないよう、直ちに帝王切開により分娩する必要があります。手術が始まるまでの間は、看護師、助産師、または医師が胎児の体を臍帯から離して支えて、脱出した臍帯からの血液供給が途絶えないようにします。
臍帯下垂
臍帯下垂は、臍帯の視認はできないものの、臍帯が通常は肩や頭で圧迫されている状態を指します。卵膜は破れておらず、臍帯が胎児の前方または横側、あるいは肩の前に入り込んでいます。
通常、臍帯下垂は胎児の心拍パターンの異常から診断されます。この問題は、たいてい妊婦が姿勢を変えると治ります。ときに帝王切開が必要になることがあります。