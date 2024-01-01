臍帯下垂は、臍帯の視認はできないものの、臍帯が通常は肩や頭で圧迫されている状態を指します。卵膜は破れておらず、臍帯が胎児の前方または横側、あるいは肩の前に入り込んでいます。

通常、臍帯下垂は胎児の心拍パターンの異常から診断されます。この問題は、たいてい妊婦が姿勢を変えると治ります。ときに帝王切開が必要になることがあります。