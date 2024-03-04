分娩が進んでいくと医師または助産師が内診で胎児の頭の位置を確認します。子宮口（子宮頸部）が完全に開き（全開大）薄く引っ張られたら（展退）、妊婦は陣痛に合わせていきむように指示されます。いきむことによって胎児の頭が骨盤を通過し、腟口も広がって、徐々に胎児の頭が現れてきます。助産師は、腟の開口部周辺（会陰部）をマッサージし、温罨法（おんあんぽう）を行います。このようなことを行うと、腟の開口部周辺の組織がゆっくりと伸び、裂傷を予防するのに役立ちますが、感染のリスクが高まることがあります。

胎児の頭が3～4センチメートル以上見えるようになったら、子宮が収縮している間、医師か助産師が胎児の頭に手を当てて胎児の娩出をコントロールします。頭の最も大きい部分が腟口を通過すると、頭とあごは容易に腟口から出てくるため、母体の組織の裂傷は起こりにくくなります。

出産中の発露 画像

胎児ジストレスの場合や、妊婦がいきむのが難しい場合は、頭部を娩出しやすくするため、吸引分娩が行われることがあります。

補助 ほじょ 分娩 ぶんべん ビデオ

同様の理由で鉗子分娩が行われる場合もありますが、吸引分娩の方が多く行われます。

会陰切開 画像

会陰切開とは、胎児の娩出を容易にするために腟口を切開して広げることです。会陰切開は、腟口周辺の組織が十分に伸びず、胎児の娩出を妨げている場合のみに行われます。この処置では、腟口と肛門の間の部分（会陰部）に局所麻酔薬を注射して麻痺させ、切開します。

会陰切開 えいんせっかい 詳細を非表示 妊娠中 にんしんちゅう 、 胎児 たいじ は 子宮 しきゅう の 中 なか で 保護 ほご され 育 はぐく まれます。40 週間 しゅうかん ほどで、 胎児 たいじ が 生 う まれる 準備 じゅんび が 完全 かんぜん に 整 ととの います。 分娩時 ぶんべんじ には、 胎児 たいじ が 子宮 しきゅう から 腟 ちつ に 出 で られるように、 子宮 しきゅう の 入 い り 口 ぐち である 子宮頸部 しきゅうけいぶ が 開 ひら きます。 腟 ちつ は 筋肉 きんにく でできた 管状 かんじょう の 臓器 ぞうき で、 子宮 しきゅう が 収縮 しゅうしゅく して 胎児 たいじ を 外側 そとがわ へ 押 お し 出 だ している 間 あいだ 、 胎児 たいじ の 頭部 とうぶ と 肩 かた が 通過 つうか できるように 広 ひろ がりますが、 しばしば 腟 ちつ の 出口 でぐち が 狭 せま すぎて、 胎児 たいじ が 通 とお ると 腟 ちつ が 裂 さ けてしまいそうになることがあります。こうしたリスクがある 場合 ばあい 、 会陰切開 えいんせっかい という 処置 しょち を 行 おこな うことがあります。 会陰切開 えいんせっかい では、 医師 いし が 腟 ちつ の 下端 かたん を 切開 せっかい します。そうして 腟 ちつ の 出口 でぐち を 広 ひろ げておくことで、 胎児 たいじ の 頭部 とうぶ を 引 ひ き 出 だ す 際 さい に 腟 ちつ の 出口 でぐち が 裂 さ けるのを 予防 よぼう します。 分娩 ぶんべん が 終 お わったら、 切開部 せっかいぶ を 縫合 ほうごう します。ただし、 会陰切開 えいんせっかい を 行 おこな うと 母親 ははおや の 回復 かいふく が 遅 おく れます。 この 処置 しょち では、いくつかの 合併症 がっぺいしょう が 起 お きる 可能性 かのうせい があるため、 処置 しょち を 受 う ける 前 まえ に 医師 いし と 相談 そうだん する 必要 ひつよう があります。

胎児の頭が現れると、医師や助産師が児の頭を支えて、児の体が回転して横向きになり、肩が片方ずつ容易に出てきやすくなるようにします。片方の肩が出てくると、たいていはすぐに体の残りの部分がするりと出てきます。

新生児の鼻、口、のどから粘液や液体を吸引します。臍帯をクランプで留めて切断します。この処置には痛みを伴いません。（臍帯がふさがるまで［通常24時間以内］、新生児のへそ近く、臍帯の根元近くにクランプを1つ残します。）新生児の体をふいて薄い毛布にくるみ、母親の腹部の上か温めた新生児用ベッドに寝かせます。