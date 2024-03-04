帝王切開では、母親の腹部と子宮を切開して胎児を外科手術により取り出します。

米国では分娩の30％超が帝王切開で行われています。

以下のような場合には帝王切開が母体や胎児、あるいはその両方にとって経腟分娩よりも安全であると考えられるため、帝王切開を行います。

分娩が遷延している

胎児の姿勢が異常である（骨盤位など）

胎児の心拍数が異常で、胎児ジストレスが示唆される

性器出血が多く、胎盤が子宮から早期に分離したことが疑われる（常位胎盤早期剥離）

胎盤が子宮頸部を覆っている（前置胎盤）

これまでに妊婦が1回以上帝王切開で分娩している（通常）

以前は、女性が過去に1回帝王切開で分娩していると、医師は以降の妊娠で必ず帝王切開を推奨していました。子宮の切開による傷あとが分娩中に開くかもしれない（子宮破裂）という懸念があったためです。しかし現在では、帝王切開で子宮の下部が横方向に切開された場合には、その後の子宮破裂のリスクは低いと認識されています。そのため、妊婦が過去に受けている帝王切開が1回のみで、それが子宮下部の横切開であった場合には、経腟分娩を選択することが可能であり、これは帝王切開既往妊婦の経腟分娩の試み（TOLAC：trial of labor after cesarean）と呼ばれます。ただし、妊婦が2回以上の帝王切開を経験している場合、多くの医師は以降の妊娠はすべて帝王切開で分娩することを推奨します。妊婦は、TOLACを試みるかどうかを決断する前に、そのリスクについて主治医と話し合うべきです。多くのセンターでは、TOLACを問題なく安全に行えるかどうかについて、母体と胎児をチェックリストを用いて評価しています。

過去に1回帝王切開で分娩している妊婦が経腟分娩を選択した場合、以下の理由により、直ちに帝王切開を行うことができる設備の整った医療機関での出産を予定すべきです。

過去に1回、子宮下部の横切開による帝王切開で分娩している女性で、経腟分娩が成功するのは約60～80％です。

子宮破裂のリスクがわずかながら存在します。

知っていますか？

帝王切開には産科医、麻酔医、看護師が参加し、ときに小児科医が加わることもあります。麻酔薬、静脈内注射薬、抗菌薬の投与や輸血により、帝王切開を安全に行うことができます。

帝王切開では子宮上部あるいは下部を切開します。

脚や骨盤部に血栓ができ、これらが肺に移動して肺動脈を詰まらせる（肺塞栓症）リスクを抑えるために、帝王切開後はすぐに歩き始めることが推奨されます。

帝王切開による分娩は経腟分娩と比べて産後の痛みが強く、入院期間が長く、回復までに時間がかかります。