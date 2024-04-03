内診の目標は、女性の生殖器を構成するすべての部分を診察することです。内診を受けるかどうかは、女性と医師が共同で決定するべきです。（米国産科婦人科学会［ACOG］：内診—よくある質問［Pelvic Exams—Frequently Asked Questions］も参照のこと。）

内診について疑問や懸念がある場合は、前もって医師と話し合っておくべきです。内診を受けたことがない女性は、診察中に行われることについて、医師に説明を求めましょう。診察中に痛みを感じた場合には、診察中でも医師に伝えるようにしましょう。

内診は以下の場合に行われます。

骨盤痛や異常な性器出血などの症状がみられる場合

子宮頸がんのスクリーニングや性感染症のスクリーニングが必要な場合

婦人科処置の一環として行われる場合

女性は自分が内診を受ける必要があるかと、必要があるならその頻度について、かかりつけの医師に相談するべきです。子宮内避妊器具の場合を除き、新しい避妊法を始める前に内診を受ける必要はありません。内診は、卵巣がんの検出には必ずしも信頼性が高い方法ではありません。

大半の女性は21～25歳で、子宮頸部細胞診（パパニコロウ検査）やヒトパピローマウイルス（HPV）の検査など、子宮頸がんのスクリーニング検査を受け始めるべきです。スクリーニング検査は通常、年齢、検査の種類、子宮頸がんの危険因子、および過去の検査結果に応じて3～5年毎に行われます。

内診には以下が含まれます。

女性外性器の診察

女性内性器の評価と診察

直腸診（場合による）

女性外性器の解剖学的構造

女性内性器の解剖学的構造

内診の前に膀胱を空にしておくべきで、その際に検査のための採尿を指示される場合もあります。通常は患者にかけるガウンやシーツが用意され、助手が付き添って、ときに診察の介助も行います。内診での観察内容を自分自身でも確かめたい場合は、医師に告げると、鏡を使って説明してもらえる場合があります。医師は内診の内容と所見の評価について内診の開始前、実施中、または終了後に説明します。

内診の際には、患者はあお向けになり、内診台の端に腰を据えて股関節と膝を曲げた体勢をとります。この姿勢は骨盤を開く助けになり、これにより医師は内性器を診察できるようになります。この姿勢を維持しやすいように、かかとを支える部分が付いた特別な内診台があります。内診を始める前に、脚と股関節の力を抜くよう医師から指示があります。

内診 画像 JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

医師はまず外性器を観察し、異常、変色、分泌物、炎症などを調べます。この診察では特に異常が確認されないこともあれば、ホルモンの異常、がん、感染症、外傷、性的虐待などの手がかりが得られることもあります。

医師は腟の開口部周辺の組織（外陰部または小陰唇と呼ばれます）を広げて、腟口を調べます。腟鏡（腟壁を開いた状態に保つための金属または合成樹脂製の器具）を使って、腟の奥と子宮頸部（子宮の下部）を調べます。

腟を診察して、異常（嚢胞など）や分泌物がないか調べます。子宮頸部を診察して、炎症、異常、子宮頸がんの徴候がないか詳しく調べます。医師は合成樹脂製の細いブラシを用いてサンプルを採取して、通常は子宮頸部細胞診（パパニコロウ検査など）やHPV検査を依頼します（子宮頸がんのスクリーニングのため）。腟または子宮頸部からサンプルを採取して、細菌性腟症、腟の真菌感染症、性感染症などの腟炎の原因について検査することもあります。

医師が患者にせきをするか、いきむように指示をして、膀胱、直腸、腸が腟内に突出した状態である骨盤臓器脱がないか調べます。

子宮頸部細胞診（パパニコロウ検査）

腟鏡を腟から抜いたら、手袋をはめた片手の人差し指と中指を腟の中に入れて、腟壁を触診して異常や圧痛のある部位がないか調べます。また子宮頸部も触診して、腟鏡診で検出できなかった異常や圧痛がないか調べます。

腟鏡を用いた内診 画像 JOHN FOSTER/SCIENCE PHOTO LIBRARY

医師が指を腟内に入れた状態で、もう一方の手を下腹部の恥骨の上に乗せます（双合診と呼ばれます）。この診察では、子宮と卵巣のほか、女性生殖器系に異常な腫瘤や圧痛があれば、それらを触診します。このように両手で狭み、子宮が洋ナシ形であり、なめらかでしっかりしていることを確認し、位置や大きさ、硬さ、可動性、圧痛があればその程度を調べます。

次に、腹部に置いた手をわきの方へ動かし、やや強く圧迫することにより、卵巣と子宮周辺にあるその他の構造（腫れた卵管など）の触診を試みます。圧迫を強めるのは、卵巣は小さな臓器であり、手で触れるのが子宮よりはるかに難しいからです。閉経後になると、卵巣は小さくなり（ホルモン分泌の減少のため）、内診時に卵巣を触診することは通常できなくなります。この診察には、いくらかの不快感を伴うことがありますが、痛みはないはずです。医師は卵巣に異常がないかと、卵巣やその他の構造に圧痛がないかを確認します。

女性の骨盤部 3D Model