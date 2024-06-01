腟のかゆみとおりもの

閉経後にはエストロゲンの血中濃度が著しく低下します。その結果、正常なおりものの量が通常は減少します。ただ、エストロゲンが減少すると腟の粘膜が薄くなり、乾燥して傷つきやすくなります。薄くなり乾燥した腟の組織は、刺激感が生じやすく、ときに異常な分泌物の発生につながります。そのようなおりものは、サラサラして、白色または淡黄色をしています。腟の乾燥により性交時に痛みが生じることがあります。腟の乾燥、性交時の痛み、尿意切迫感、尿路感染症は、閉経関連泌尿生殖器症候群の症状です。この症候群の治療には、低用量エストロゲンの腟内投与かデヒドロエピアンドロステロン療法が用いられることがあります。

腟 ちつ 粘膜 ねんまく （ 閉経<... 画像

粘膜が薄くなることで、細菌性腟症や真菌感染症など、一部の腟感染症も発生しやすくなります。薄く、乾燥した組織は損傷しやすくなり、通常では無害な皮膚の細菌が皮下組織に侵入し、感染を引き起こします。通常このような感染症は重篤なものではありませんが、ときに不快感があります。

長期の病気やけがのために体を動かすのが難しくなることは、あらゆる年齢で起こりえます。失禁がみられる人や寝たきりの人では、衛生状態を良好に保つのが難しくなることがあります。衛生状態が悪いと、尿や便の刺激により性器周辺に慢性的な炎症が生じることがあります。

高齢女性でおりものがみられた場合は、速やかに医師の診察を受ける必要があり、とりわけおりものに血が混じっている場合や、おりものが茶色やピンク色（少量の出血を意味している可能性があります）をしている場合は特にそうすべきです。閉経後にみられる性器出血は、前がん状態（子宮内膜の肥厚など）やがんの警戒すべき徴候である可能性があるため、無視してはいけません。

抗ヒスタミン薬はかゆみを緩和できますが、高齢者には注意して使用するべきです。多くの抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミン、ヒドロキシジン、シプロヘプタジンなど）は眠気を引き起こすため、転倒リスクが上昇します。そのため、高齢女性が日中に抗ヒスタミン薬を服用する必要がある場合は、ロラタジン、セチリジン、フェキソフェナジンなどの眠気を引き起こしにくいものを使用すべきです。