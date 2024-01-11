流産の前にはたいてい性器出血がみられ、出血は鮮紅色または暗赤色で少量の場合もあれば、さらに多い出血の場合もあります。子宮は筋肉組織であり、流産の際に収縮して差し込むような痛みを引き起こします。これにより子宮口（子宮頸部）が開く（開大する）ことがあります。ただし、妊娠初期には性器出血がよくみられ、しばしば妊娠には問題はありません。約25％の妊婦は、妊娠12週までに少なくとも1回は、このような出血を経験します。妊娠12週までに出血が起こった妊娠の約12％が流産に至ります。

妊娠の初期の流産では、少量の性器出血が唯一の徴候であることがあります。これに対し、週数が進んでからの流産では大量出血となることがあり、血液に粘液や血のかたまりが含まれていることがあります。差し込むような痛みが徐々に激しくなり、最終的に子宮が強く収縮して胎児と胎盤が排出されます。

ときに、胎児の発育が停止していても流産の症状が起こらないことがあります。これは稽留流産といいます。子宮が大きくならない場合、医師は稽留流産を疑うことがあります。ときに、通常の出生前超音波検査で稽留流産が発見されることがあります。

流産の後に胎児や胎盤の一部が子宮内に残っていると、感染が起こる場合があります。流産や人工妊娠中絶の過程やその直前、直後に起こる子宮の感染は、敗血症性流産と呼ばれます。この感染は非常に重篤で、生命を脅かすこともあります。流産の数日後に腹痛や性器出血が続いていたり悪化したりする場合や発熱がある場合は、医師の診察を受けるべきです。