妊娠中の薬剤の安全性

妊娠中、女性は新たに発生する病気や元からある病気を治療するために薬剤の使用が必要になる場合があります。また、妊娠中は特定のビタミンを摂取することが推奨されます。妊娠中はすべての薬剤（市販薬を含む）や栄養補助食品（薬用ハーブを含む）について、使用する前に必ず医師に相談すべきです。現在薬剤を使用しており妊娠を計画している女性は、可能であれば妊娠前に医師に相談し、それらの薬剤を中止または変更する必要があるかどうか確認すべきです。（米国疾病予防管理センター：薬と妊娠［Centers for Disease Control and Prevention: Medicine and Pregnancy］も参照のこと。）
妊婦が使用した薬剤やその他の物質は、胎児の成長と発達に必要な酸素や栄養と同様に、胎盤を通過して胎児に達することがあります。しかし、胎盤を通過しないものでも、子宮や胎盤に影響が及ぶことで胎児に害を及ぼす可能性があります。
妊娠中に妊婦が薬剤やその他の物質を使用した場合、胎児への影響として以下のようなものが考えられます。
胎児およびその発達には影響を及ぼさない
胎児に直接作用して、障害、発達異常（および、その結果起こる先天異常）、死亡の原因になる
胎盤の機能に影響を与えることがあり、これは通常、血管が収縮し、母体から胎児への酸素と栄養の供給が減少することによって起こる（これにより、ときに胎児の低体重や発育不全が生じる）
子宮の筋肉を強く収縮させることがあり、それにより血液の供給が減ったり、早期に陣痛が誘発され早産になったりすることで、胎児に間接的な悪影響を及ぼす
胎児に間接的に影響を及ぼす（例えば、母体の血圧を下げる薬剤は胎盤への血流を減少させ、それにより胎児への酸素と栄養の供給が減少する）
薬剤の中には体内にとどまるものがあり、使用を中止した後も影響が続く可能性があります。例えば皮膚疾患の治療に使用されるイソトレチノインは、皮下脂肪に蓄積されて数週間かけて少しずつ放出されます。イソトレチノインの場合、使用を中止してから2週間以内に妊娠すると先天異常を引き起こすことがあります。このため女性は薬剤の使用中止後、少なくとも3～4週間は妊娠を控えた方がよいと助言されます。
薬剤が胎盤を通過する仕組み
胎児の血管の一部は、胎盤から子宮壁内に伸びた毛髪様の微細な突起（絨毛）の中を通っています。母体の血液は絨毛の周囲の空間（絨毛間腔）を流れています。絨毛間腔にある母体の血液と絨毛内を流れる胎児の血液は、ごく薄い膜（胎盤膜）で隔てられているだけです。母体の血液中の薬剤がこの膜を通って絨毛内の血管へ移行し、臍帯を経て胎児に到達する可能性があります。
薬剤が胎児に与える影響は、以下によって異なります。
胎児の発育段階
薬剤の作用の強さおよび用量
胎盤の透過性（物質が胎盤をどれぐらい簡単に通過するか）
妊婦の遺伝的な要因（薬剤の活性と利用可能な量に影響する）
妊婦の健康状態（例えば、吐き気や嘔吐は内服薬の吸収を低下させる可能性がある）
妊娠中の時期と薬剤の影響
時期
考えられる胎児への影響*
胎児の状態
受精後20日以内
全か無の作用（胎児が死亡するか、まったく影響しない）
胎児には先天異常に対する強い抵抗力がある。
受精後3～8週間
場合によっては影響なし
明らかな先天異常
出生してから気づく永続的だがわずかな欠陥
小児がんのリスク上昇（母親への放射性ヨード投与［甲状腺がんの治療のため］や、画像検査の際の放射性物質の使用［核医学検査など］などに起因する可能性）
胎児の器官が形成される時期で、胎児の先天異常が特に発生しやすくなる。
第2トリメスターおよび第3トリメスター【訳注：第2トリメスターは日本でいう妊娠中期に、第3トリメスターは妊娠後期にほぼ相当】
正常に形成された胎児の器官や組織の発達および機能を変化させる
明らかな先天異常は起こりにくい
長期的な影響は不明
器官の形成が完了する。
*有害な作用をもつ可能性が高い薬剤は一部のものだけです。
薬の安全性を監督する政府機関は、妊娠中の安全性に関する最新の知識に基づいて薬を分類することがあります。米国では、米国食品医薬品局（FDA）が妊娠中の薬の安全性に関する情報を提供しています（FDA：薬と妊娠［FDA: Medicine and Pregnancy］を参照）。妊娠中の薬の安全性に関する知識は、ヒトおよび動物での研究結果と、その薬剤を使用した人から報告された副作用に基づいています。一般に医師は、これまでの研究結果、妊婦の健康にとっての薬剤の重要性、および妊婦や胎児へのリスクがより低いその他の治療法の有無に基づいて、薬剤の使用について妊婦に助言します。薬剤は、その便益がリスクを上回る場合に、妊娠中に使用されます。
いくつかの薬剤と妊娠中の問題のリスク*
例
起こりうる問題
抗不安薬
ベンゾジアゼピン系薬剤（ジアゼパム、アルプラゾラム、ロラゼパムなど）
妊娠の後期に使用すると、新生児に非常に遅い呼吸や薬物離脱症候群（易刺激性、ふるえ、反射亢進を起こす）
抗菌薬
アミノグリコシド系薬剤（アミカシン、ゲンタマイシン、フラジオマイシン、ストレプトマイシン、トブラマイシンなど）
胎児の耳に障害を与え（聴器毒性）、様々な難聴をもたらす
妊婦や胎児がG6PD欠乏症である場合、赤血球の破壊
グレイ症候群（重篤でしばしば死に至る）の可能性あり
フルオロキノロン系薬剤（シプロフロキサシン、オフロキサシン、レボフロキサシン、ノルフロキサシンなど）
骨と関節に異常が生じる可能性（動物でのみみられる）
妊婦や胎児がG6PD欠乏症である場合、赤血球の破壊
妊婦や胎児がG6PD欠乏症である場合、赤血球の破壊
スルホンアミド系薬剤（サラゾスルファピリジンやトリメトプリム-スルファメトキサゾールなど）
妊娠の後期に投与すると新生児に黄疸が生じ、治療をしなければ脳が損傷する（核黄疸）
サラゾスルファピリジンでは問題のリスクははるかに低い
妊婦や胎児がG6PD欠乏症である場合、赤血球の破壊
骨成長の遅れ、歯が永久に黄色っぽいままになる、う蝕のリスクが小児期に上昇する
ときに妊婦の肝不全
二分脊椎などの脳や脊髄の異常（神経管閉鎖不全）
第Xa因子阻害薬（リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバンなど）
妊婦または胎児に出血リスクの可能性
ヘパリンまたはエノキサパリン
まれに、妊婦の血小板減少症（血液凝固を助ける血液細胞である血小板数の減少）が起こり、これにより過剰出血が生じる可能性
ワルファリン
骨の形成異常、知的障害、先天性白内障、その他の眼の問題などの胎児の先天異常
胎児や妊婦の出血
抗うつ薬
ブプロピオン
総じて妊娠中は安全である可能性が高いが、第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】では先天異常のリスクの可能性がある
シタロプラム（citalopram）
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】中に使用した場合、先天異常のリスク上昇（特に心臓の異常のリスクが上昇）
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群（めまい、不安、易怒性、疲労、吐き気、悪寒、筋肉痛など）および新生児遷延性肺高血圧症（肺につながる動脈が出生後も狭い状態が続くことが原因で、肺に十分な量の血流が行きわたらず、結果的に血流中の酸素量が不足する）
エスシタロプラム
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群および新生児遷延性肺高血圧症
フルオキセチン
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群および新生児遷延性肺高血圧症
パロキセチン
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】中に使用した場合、先天異常のリスク上昇（特に心臓の異常のリスクが上昇）
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群および新生児遷延性肺高血圧症
セルトラリン
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群および新生児遷延性肺高血圧症
ベンラファキシン
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用した場合、離脱症候群
制吐薬（吐き気を抑えるために用いられる）
ドキシラミン（doxylamine）およびピリドキシン（ビタミンB6）
先天異常のリスク上昇なし
メトクロプラミド
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】および/または分娩時に使用した場合、新生児に筋肉の異常な動き（錐体外路症状）または血液疾患（メトヘモグロビン血症）が起こる可能性
メクリジン
先天異常が動物でのみみられる
オンダンセトロン
動物において先天異常の決定的な根拠なし
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】中に使用した場合、先天性心疾患のリスクの可能性
プロメタジン
動物において先天異常の決定的な根拠なし
新生児に出血リスクの可能性
抗真菌薬
アムホテリシンB
先天異常のリスクは上昇しないが、妊婦を対象とした適切なデザインによる研究は行われていない
フルコナゾール
低用量単回投与後の先天異常のリスク上昇なし
高用量を第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】の大部分または全期間で使用した場合、先天異常（心臓、顔面、頭蓋、肋骨、四肢の異常など）のリスク上昇
ミコナゾール
皮膚に塗布する場合、先天異常のリスク上昇なし
経口投与する場合、動物を対象とした研究での副作用
腟に挿入した場合、先天異常のリスク上昇なし
テルコナゾール（terconazole）
先天異常のリスク上昇なし
腟に挿入した場合、先天異常のリスク上昇なし
抗ヒスタミン薬
ロラタジン
総じて妊娠中は安全である可能性が高いが、男子の新生児において、尿道が陰茎の違った場所に開口する先天異常（尿道下裂）の可能性がある
メクリジン
げっ歯類での先天異常はあるが、人間においてこの影響の証拠はない
降圧薬
アルドステロン拮抗薬（ホルモンのアルドステロンの作用を遮断する薬剤で、スピロノラクトン、エプレレノンなど）
スピロノラクトンでは、男子胎児に女性的特徴が発達する可能性
エプレレノンでは、動物において先天異常のリスクは上昇しないが、妊婦を対象とした適切なデザインによる研究は行われていない
妊娠の後期の使用により、胎児の腎損傷や発育中の胎児を包む液体（羊水）の量の減少、顔面、四肢、肺の異常が生じる可能性
妊娠中に望ましいベータ遮断薬はラベタロール
妊娠中にアテノロール、プロプラノロール、およびその他のベータ遮断薬の一部を使用すると、胎児の心拍が遅くなったり血糖値が下がったりし、発育不全（胎児が十分に成長しない）や早産の可能性がある
母体の低血圧
ニフェジピンおよびニカルジピンが妊娠中に望ましいカルシウム拮抗薬
胎児の血液中の酸素レベル、ナトリウム量、カリウム量、および血小板数の低下
胎児が十分に成長しない
抗精神病薬
アリピプラゾール
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】に使用した場合、分娩後、新生児において筋肉の異常な動き（錐体外路症状）および/または離脱症状のリスク上昇
ハロペリドール
動物において有害な作用
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】中に使用した場合、四肢の先天異常の可能性
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用すると、以下のリスクが上昇する
ルラシドン
動物における有害な作用の科学的根拠はない
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用すると、以下のリスクが上昇する
オランザピン
動物において有害な作用
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用すると、以下のリスクが上昇する
カルバマゼピン
先天異常のリスク上昇：神経管閉鎖不全（二分脊椎など）を含む
新生児に出血が生じる（新生児出血性疾患）が、妊婦が分娩前の1カ月間に毎日ビタミンKを経口摂取したり、分娩直後の新生児にビタミンKを注射したりすることで予防できる
ラモトリギン
先天異常のリスクの実質的な上昇はなし
ラコサミド
作用に関してさらなるデータが必要
レベチラセタム
動物において軽微な骨の異常がみられる
人間ではリスクの実質的な上昇はなし
フェノバルビタール
先天異常のリスク上昇：神経管閉鎖不全（二分脊椎など）を含む
新生児の出血
フェニトイン
新生児の出血
トリメタジオン
先天異常の高いリスク（口蓋裂、心臓、頭蓋、顔面、手、腹部の異常など）
流産のリスク
バルプロ酸
先天異常のリスク上昇：口蓋裂、神経管閉鎖不全（脊髄髄膜瘤など）、心臓、顔面、頭蓋、脊椎、および四肢の異常
化学療法薬
アクチノマイシン
先天異常の可能性（動物でのみみられる）
ブスルファン
下顎の発育不全、口蓋裂、頭蓋骨の発達異常、脊椎の欠損、耳の欠損、内反足などの先天異常
胎児が十分に成長しない（発育不全）
クロラムブシル
下顎の発育不全、口蓋裂、頭蓋骨の発達異常、脊椎の欠損、耳の欠損、内反足などの先天異常
胎児が十分に成長しない（発育不全）
コルヒチン
先天異常の可能性（動物で発現）
男児における精子の異常
シクロホスファミド
下顎の発育不全、口蓋裂、頭蓋骨の発達異常、脊椎の欠損、耳の欠損、内反足などの先天異常
胎児が十分に成長しない（発育不全）
ドキソルビシン
母親の心臓の異常（用量に依存）
先天異常
メルカプトプリン
下顎の発育不全、口蓋裂、頭蓋骨の発達異常、脊椎の欠損、耳の欠損、内反足などの先天異常
胎児が十分に成長しない（発育不全）
メトトレキサート
下顎の発育不全、口蓋裂、頭蓋骨の発達異常、脊椎の欠損、耳の欠損、内反足などの先天異常
胎児が十分に成長しない（発育不全）
ビンブラスチン
先天異常の可能性（動物でのみみられる）
ビンクリスチン
先天異常の可能性（動物でのみみられる）
気分安定薬
アリピプラゾール
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】に使用した場合、分娩後、新生児において筋肉の異常な動き（錐体外路症状）および/または離脱症状のリスク上昇
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】中に使用した場合、先天異常（主に心臓）のリスク上昇
それより後に使用した場合、新生児の嗜眠、筋緊張低下、哺乳不良、甲状腺機能低下、腎性尿崩症
リスペリドン
動物において有害な作用
先天異常のリスク上昇に関する科学的根拠はないが、妊婦を対象とした適切なデザインによる研究は行われていない
第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】中に使用すると、以下のリスクが上昇する
クロルプロパミド
グリベンクラミド
メトホルミン
トルブタミド
新生児の血糖値の極端な低下
非ステロイド系抗炎症薬（NSAID）
アスピリンとその他のサリチル酸系薬剤
イブプロフェン
ナプロキセン
高用量での使用により、可能性として第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】の流産、陣痛開始の遅れ、胎児の動脈管（大動脈と肺動脈をつなぐ管）の早期閉鎖、黄疸、壊死性腸炎（腸の粘膜の損傷）、および（ときに）胎児の脳損傷（核黄疸）、分娩中や分娩後の母体または新生児の出血
妊娠の後期の使用により、発育中の胎児の周囲を満たしている液体（羊水）の減少
低用量アスピリンが使用された場合、先天異常の重大なリスクなし
ブプレノルフィン
先天異常のリスク上昇に関する科学的根拠はないが、胎児や新生児にほかの有害な作用を及ぼす可能性がある
新生児の不穏、易刺激性、ふるえ、呼吸困難、哺乳困難（胎盤を通じた母体からの薬剤の移動が出生時に止まるために起こる、オピオイドの離脱症状）
コデイン
ヒドロコドン（hydrocodone）
ヒドロモルフォン
ペチジン
モルヒネ
新生児の不穏、易刺激性、ふるえ、呼吸困難、哺乳困難（オピオイドの離脱症状）が、可能性として生後6時間から8日間に起こりうる
分娩前1時間以内に高用量が投与されると、新生児に眠気が起こったり、心拍が遅くなったりする可能性
メサドン
新生児の不穏、易刺激性、ふるえ、呼吸困難、哺乳困難（オピオイドの離脱症状）
性ホルモン
ダナゾール
妊娠のごく初期の使用により、女子胎児の性器が男性化し、元に戻すために手術が必要になる場合がある
ホルモン避妊薬（経口避妊薬、パッチ剤、またはリング；注射避妊薬または避妊用インプラント；ホルモン子宮内避妊器具［IUD］）
受胎前または妊娠中のエストロゲン-プロゲスチン避妊薬への曝露は、重大な先天異常のリスク上昇と関連はないとみられる
酢酸メドロキシプロゲステロンへの曝露は重大な先天異常のリスク上昇と関連はないとみられる
17-ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル
第2または第3トリメスター【訳注：第2トリメスターは日本でいう妊娠中期に、第3トリメスターは妊娠後期にほぼ相当】では安全
プロゲステロン（経口または腟内）
妊娠中の曝露は重大な先天異常のリスク上昇と関連なし
皮膚治療薬
イソトレチノイン
心臓の異常、小耳症、水頭症などの先天異常
知的障害
流産のリスク
甲状腺の治療薬
レボチロキシン
甲状腺機能低下症の妊娠中の治療法として望ましく、総じて妊娠中は安全である
チアマゾール
胎児の甲状腺の腫大または機能低下
新生児の顔面の異常および頭皮欠損
その他の異常の可能性
プロピルチオウラシル
胎児の甲状腺の腫大または機能低下
母親の肝傷害
放射性ヨード
胎児の甲状腺の破壊
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】の終わり近くの使用により、胎児の甲状腺機能が過剰に亢進し、甲状腺が腫大する
小児がんのリスク上昇
トリヨードサイロニン
胎児の甲状腺機能が過剰に亢進し、甲状腺が腫大する
ワクチン
妊婦、胎児または新生児に対する既知の安全性の懸念はない
妊婦、胎児、新生児に対する安全性の懸念はない
妊婦、胎児、新生児に対する安全性の懸念はない
麻疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・風疹混合ワクチン、水痘（水ぼうそう）ワクチン、ポリオワクチン、黄熱ワクチンなどの生ウイルスワクチン
風疹および水痘のワクチンでは、胎盤や発育中の胎児に感染する可能性
その他の生ワクチンでは、リスクの可能性はあるが不明
その他の薬剤
コルチコステロイド
第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】での使用により、口唇裂の可能性
ヒドロキシクロロキン
通常使用される用量におけるリスク上昇なし
イソニアジド
肝臓への有害な作用または末梢神経の損傷（異常な感覚または脱力を引き起こす）の可能性
プソイドエフェドリン（鼻閉改善薬）
胎盤の血管が狭くなり胎児が受け取る酸素と栄養が減少する可能性があり、出生前に胎児が十分に成長しない
腹壁の欠損リスクの可能性があり、これにより腸管が体外に突出する（腹壁破裂）
ビタミンK
妊婦や胎児がG6PD欠乏症である場合、赤血球の破壊（溶血）
*妊娠中または妊娠を計画中の女性は、薬剤の使用を中止または開始する前に、薬剤のリスクと効果について主治医に相談すべきです。医学的に必要でない限り、妊娠中に薬剤を使用すべきではありません。しかし、妊婦や胎児の健康維持に不可欠な薬剤もあり、主治医に相談せずにそのような薬剤の使用を中止すべきではありません。
†オピオイドは痛みの緩和に使用されます。ただし、オピオイドは過度の幸福感ももたらし、使いすぎると依存症や嗜癖を引き起こす可能性があります。
‡妊娠中は通常、インスリンが選択されます。
G6PD = グルコース-6-リン酸脱水素酵素。
妊娠中のワクチン
予防接種は、妊娠していない女性と同様に妊婦においても効果的です。（米国疾病予防管理センター［CDC］：妊娠と予防接種［Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pregnancy and Vaccination］も参照のこと。）
生きたウイルスを使って製造される生ワクチン（風疹ワクチンや水痘ワクチンなど）は、妊娠している場合や妊娠の可能性がある場合には投与されません。
その他のワクチン（コレラ、A型肝炎、B型肝炎、ペスト、狂犬病、腸チフスのワクチンなど）は、その感染症の発症リスクがかなり高く、かつそのワクチンによる副作用のリスクが低い場合に限り妊婦に投与されます。
妊婦に安全であると考えられ、妊娠中に推奨されるワクチンとしては、以下のものがあります。
インフルエンザの流行期に妊娠する予定または妊娠中の女性全員に対して、インフルエンザ（インフルエンザ）ワクチン
各妊娠の第3トリメスター【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】に、ジフテリア・破傷風・百日ぜき混合（Tdap）ワクチン（百日ぜきを予防する）
妊婦、授乳中の人、妊娠しようとしている人、将来妊娠する可能性のある人に対して、COVID-19ワクチン
妊娠中のCOVID-19のワクチン接種の安全性と有効性に関する証拠が増えつつあります。それらのデータから、COVID-19のワクチン接種を受けることによる便益が、妊娠中のワクチン接種の明らかになっているリスクや予想されるリスクを上回ることが示唆されています。（ CDC：妊娠中または授乳中のCOVID-19ワクチン［CDC: COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding］も参照のこと）
2023年8月、米国食品医薬品局（FDA）は、妊娠32～36週の妊婦におけるRSウイルスワクチンの使用を承認し、妊娠32週未満での使用は控えるよう警告しました（FDAが乳児におけるRSウイルス感染症を予防するための妊婦に対するワクチンを初めて承認［FDA Approves First Vaccine for Pregnant Individuals to Prevent RSV in Infants］を参照）。
妊娠中に心臓と血管の病気の治療のために用いられる薬剤
妊娠前から高血圧があった場合や、妊娠中に高血圧が生じた場合には、血圧を下げる薬剤（降圧薬）が必要になることがあります。どちらの場合も高血圧により母体の問題（妊娠高血圧腎症など）および胎児の問題が生じるリスクが高まります（妊娠中の高血圧を参照）。しかし妊婦の血圧が降圧薬により急速に低下すると、胎盤に流れ込む血流量が減少する可能性があります。妊婦が降圧薬を使用しなければならない場合には、注意深くモニタリングします。
アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬やサイアザイド系利尿薬など、いくつかのタイプの降圧薬は通常、妊婦には投与されません。これらの薬剤は、腎障害、発育不全（出生前に胎児が十分に成長しない）、先天異常など、胎児に深刻な問題を引き起こすことがあります。スピロノラクトンも妊婦には投与されません。この薬剤は、男子胎児において女性的特徴の発達（女性化）を生じさせる可能性があります。
心不全や一部の不整脈の治療薬であるジゴキシンは胎盤を通過しやすい薬剤ですが、通常の用量では、出生前、出生後ともにジゴキシンの胎児への影響はほとんどみられません。
妊娠中の抗うつ薬
妊娠中は臨床的な抑うつがよくみられるため、抗うつ薬、特にセルトラリンなどの特定の選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）が、妊娠中によく使用されます。妊婦にとっては、通常、うつ病を治療する有益性の方がリスクを上回ります。
パロキセチンは心臓の先天異常のリスクを高めるようです。そのため、妊婦がパロキセチンを服用している場合、胎児の心臓を評価するために心エコー検査を行う必要があります。しかし、その他のSSRIではこのリスクは上昇しません。
妊婦が抗うつ薬を服用していると、分娩後の新生児に離脱症状（易刺激性、ふるえなど）を起こすことがあります。この症状を予防するため、医師は第3トリメスター中【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】に抗うつ薬の用量を徐々に減らし、分娩前に薬剤を中止することがあります。ただし、妊婦にうつ病の顕著な徴候がみられたり、用量を減らすにつれ症状が悪化する場合には、抗うつ薬を継続すべきです。妊娠中のうつ病は、気分の大きな変動を伴い治療の必要がある産後うつ病につながる可能性があります。
妊娠中の抗ウイルス薬
一部の抗ウイルス薬（HIV感染症に対するジドブジンやリトナビルなど）は、妊娠期間中、長年にわたり安全に使用されています。ただし、特定の抗ウイルス薬は胎児に問題を引き起こす可能性があります。例えば、第1トリメスター【訳注：日本でいう妊娠初期にほぼ相当】に一部のHIVレジメンと抗ウイルス薬を併用すると、口唇裂と口蓋裂のリスクが高まることを示唆する科学的根拠があります。
COVID-19感染で、軽症から中等症で感染初期の段階の妊婦に対しては、治療チームがリスクと便益について話し合い、ニルマトレルビル/リトナビルとレムデシビルのいずれかの投与が適切なのどうかを決定する場合があります。COVID-19で入院した妊婦には、バリシチニブまたはトシリズマブの使用も検討することがあります。一般に、専門家は、妊娠中の抗ウイルス薬の安全性に関する理論上の懸念をもって、妊婦への使用を妨げるべきではないと勧告しています。
妊婦がインフルエンザにかかった場合は、症状が現れてから48時間以内にインフルエンザを治療することが最も効果的であるため、できるだけ早く治療を受けるべきです。しかし、感染中のどの時点であっても、治療を行うことで重度の合併症のリスクが低下します。ザナミビルやオセルタミビルの妊婦を対象とした適切なデザインによる研究は行われていません。ただし、観察に基づく多くの研究では、妊婦にザナミビルやオセルタミビルを投与しても、有害な影響が現れるリスクは増加しないことが示されています。他のインフルエンザ薬の妊娠中の使用に関する情報はほとんどないか、まったくありません。
内服または皮膚に塗るアシクロビルについては、通常は単純ヘルペスウイルスの治療で使用されますが、妊娠中の使用は安全であると考えられています。
陣痛・分娩時に使用される薬剤
妊娠中の痛みの緩和に用いられる薬剤（局所麻酔薬やオピオイドなど）は通常、胎盤を通過するため、新生児に影響を及ぼす可能性があります。例えば、新生児が呼吸しようとする衝動を弱めてしまう場合があります。したがって、分娩の際にこのような薬剤が必要になった場合は、最小有効量を使用します。