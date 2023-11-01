妊娠中の薬剤の安全性

妊娠中、女性は新たに発生する病気や元からある病気を治療するために薬剤の使用が必要になる場合があります。また、妊娠中は特定のビタミンを摂取することが推奨されます。妊娠中はすべての薬剤（市販薬を含む）や栄養補助食品（薬用ハーブを含む）について、使用する前に必ず医師に相談すべきです。現在薬剤を使用しており妊娠を計画している女性は、可能であれば妊娠前に医師に相談し、それらの薬剤を中止または変更する必要があるかどうか確認すべきです。（米国疾病予防管理センター：薬と妊娠［Centers for Disease Control and Prevention: Medicine and Pregnancy］も参照のこと。）

妊婦が使用した薬剤やその他の物質は、胎児の成長と発達に必要な酸素や栄養と同様に、胎盤を通過して胎児に達することがあります。しかし、胎盤を通過しないものでも、子宮や胎盤に影響が及ぶことで胎児に害を及ぼす可能性があります。

妊娠中に妊婦が薬剤やその他の物質を使用した場合、胎児への影響として以下のようなものが考えられます。

胎児およびその発達には影響を及ぼさない

胎児に直接作用して、障害、発達異常（および、その結果起こる先天異常）、死亡の原因になる

胎盤の機能に影響を与えることがあり、これは通常、血管が収縮し、母体から胎児への酸素と栄養の供給が減少することによって起こる（これにより、ときに胎児の低体重や発育不全が生じる）

子宮の筋肉を強く収縮させることがあり、それにより血液の供給が減ったり、早期に陣痛が誘発され早産になったりすることで、胎児に間接的な悪影響を及ぼす

胎児に間接的に影響を及ぼす（例えば、母体の血圧を下げる薬剤は胎盤への血流を減少させ、それにより胎児への酸素と栄養の供給が減少する）

薬剤の中には体内にとどまるものがあり、使用を中止した後も影響が続く可能性があります。例えば皮膚疾患の治療に使用されるイソトレチノインは、皮下脂肪に蓄積されて数週間かけて少しずつ放出されます。イソトレチノインの場合、使用を中止してから2週間以内に妊娠すると先天異常を引き起こすことがあります。このため女性は薬剤の使用中止後、少なくとも3～4週間は妊娠を控えた方がよいと助言されます。

薬剤が胎盤を通過する仕組み

薬剤が胎児に与える影響は、以下によって異なります。

胎児の発育段階

薬剤の作用の強さおよび用量

胎盤の透過性（物質が胎盤をどれぐらい簡単に通過するか）

妊婦の遺伝的な要因（薬剤の活性と利用可能な量に影響する）

妊婦の健康状態（例えば、吐き気や嘔吐は内服薬の吸収を低下させる可能性がある）

表 妊娠中の時期と薬剤の影響 表

薬の安全性を監督する政府機関は、妊娠中の安全性に関する最新の知識に基づいて薬を分類することがあります。米国では、米国食品医薬品局（FDA）が妊娠中の薬の安全性に関する情報を提供しています（FDA：薬と妊娠［FDA: Medicine and Pregnancy］を参照）。妊娠中の薬の安全性に関する知識は、ヒトおよび動物での研究結果と、その薬剤を使用した人から報告された副作用に基づいています。一般に医師は、これまでの研究結果、妊婦の健康にとっての薬剤の重要性、および妊婦や胎児へのリスクがより低いその他の治療法の有無に基づいて、薬剤の使用について妊婦に助言します。薬剤は、その便益がリスクを上回る場合に、妊娠中に使用されます。

表 いくつかの薬剤と妊娠中の問題のリスク* 表

妊娠中に心臓と血管の病気の治療のために用いられる薬剤 妊娠前から高血圧があった場合や、妊娠中に高血圧が生じた場合には、血圧を下げる薬剤（降圧薬）が必要になることがあります。どちらの場合も高血圧により母体の問題（妊娠高血圧腎症など）および胎児の問題が生じるリスクが高まります（妊娠中の高血圧を参照）。しかし妊婦の血圧が降圧薬により急速に低下すると、胎盤に流れ込む血流量が減少する可能性があります。妊婦が降圧薬を使用しなければならない場合には、注意深くモニタリングします。 アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬やサイアザイド系利尿薬など、いくつかのタイプの降圧薬は通常、妊婦には投与されません。これらの薬剤は、腎障害、発育不全（出生前に胎児が十分に成長しない）、先天異常など、胎児に深刻な問題を引き起こすことがあります。スピロノラクトンも妊婦には投与されません。この薬剤は、男子胎児において女性的特徴の発達（女性化）を生じさせる可能性があります。 心不全や一部の不整脈の治療薬であるジゴキシンは胎盤を通過しやすい薬剤ですが、通常の用量では、出生前、出生後ともにジゴキシンの胎児への影響はほとんどみられません。

妊娠中の抗うつ薬 妊娠中は臨床的な抑うつがよくみられるため、抗うつ薬、特にセルトラリンなどの特定の選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）が、妊娠中によく使用されます。妊婦にとっては、通常、うつ病を治療する有益性の方がリスクを上回ります。 パロキセチンは心臓の先天異常のリスクを高めるようです。そのため、妊婦がパロキセチンを服用している場合、胎児の心臓を評価するために心エコー検査を行う必要があります。しかし、その他のSSRIではこのリスクは上昇しません。 妊婦が抗うつ薬を服用していると、分娩後の新生児に離脱症状（易刺激性、ふるえなど）を起こすことがあります。この症状を予防するため、医師は第3トリメスター中【訳注：日本でいう妊娠後期にほぼ相当】に抗うつ薬の用量を徐々に減らし、分娩前に薬剤を中止することがあります。ただし、妊婦にうつ病の顕著な徴候がみられたり、用量を減らすにつれ症状が悪化する場合には、抗うつ薬を継続すべきです。妊娠中のうつ病は、気分の大きな変動を伴い治療の必要がある産後うつ病につながる可能性があります。