母体死亡と周産期死亡

母体死亡
母体死亡とは、妊娠または出産の合併症による死亡のことをいいます。
米国では2020年に、分娩10万件当たり約24人の女性が死亡しています。米国の母体死亡率は、欧州の国々よりも高くなっています。
とはいえ、母体死亡数が最も多いのは医療などの資源が少ない国です。最も死亡率が高いのはサハラ以南アフリカ（ナイジェリアを含む）と南アジア（インドを含む）です。
母体死亡率とは、出生（生存している胎児の分娩）10万件当たりのこのような死亡の数です。
世界的には、母体死亡率は人種や民族によって大きく異なります。米国における2021年の割合は以下の通りでした。
非ヒスパニック系黒人女性では分娩10万件当たり約70人
ヒスパニック系女性では分娩10万件当たり約28人
非ヒスパニック系白人女性では分娩10万件当たり約27人
ブラジルでは、アフリカ系の女性の母体死亡率は白人女性の約5倍です。英国における黒人女性の死亡率は、白人女性の5倍以上です。
母体死亡のタイミングとその割合を世界全体でみてみると、次のようになります。
分娩前：25％
陣痛中または分娩中および分娩直後：25％
分娩後：約30％
分娩から42日以上1年未満：約20％
妊婦における死亡の最も一般的な原因は以下のものです。
出血（死亡の4分の1以上を占める）
妊娠高血圧腎症（妊娠中に発症する高血圧の一種）を含む高血圧
異所性妊娠（通常の子宮内ではなく、異常な位置での妊娠）
敗血症（感染症に対する全身の重篤な反応）
女性の妊娠前からあった病気（肥満、HIV感染症を含む感染症など）
妊婦の死亡の一因となる問題には以下のものがあります。
妊婦に問題がある場合の受診の遅れ
医療施設への交通手段の不足
医療施設での治療の遅れ
母体死亡の約5件に4件は防ぐことができるものです。
主な国の母体死亡率（2020年）
国
母体死亡率*
オーストラリア
3
カナダ
11
中国
23
ドイツ
4
ギリシャ
8
イスラエル
3
日本
4
メキシコ
59
オランダ
4
ニュージーランド
7
ポーランド
2
プエルトリコ
34
カタール
8
ロシア連邦
14
スペイン
3
スウェーデン
5
スイス
7
トルコ
17
英国（グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国）
10
米国
21
*母体死亡率は、妊娠に関連する原因により、妊娠中または妊娠終了から42日以内に死亡した女性の数を、出生10万件当たりで示したものです。2020年の母体死亡率は、出生10万件当たり2人（ポーランド）から1223人（南スーダン）までの幅がありました（本表に含まれていない国あり）。
参考文献：Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division.Geneva: World Health Organization; 2023.
周産期死亡
周産期死亡とは、分娩の前後の時期における胎児および新生児の死亡です。2021年の米国での周産期死亡率は出生1000件当たり5.5人でした。
女性の人種や民族別の周産期死亡率は以下の通りでした。
非ヒスパニック系白人女性の小児では5人
非ヒスパニック系黒人女性の小児では9人
ヒスパニック系女性の小児では5人
周産期死亡の原因には死産の原因および新生児期の死亡の原因が含まれます。死産の原因は、胎児、妊婦、または胎盤に関連している場合があります。
新生児期とは、生後28日間と定義されます。新生児期の死亡の大半（75％）は生後7日以内に発生しています（世界保健機関：新生児の死亡［World Health Organization: Newborn Mortality］を参照）。2019年の世界における新生児期の死亡の主な原因は、早産、分娩に関連する合併症（出生時仮死または出生時の無呼吸）、感染症、および先天異常でした。