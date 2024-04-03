母体死亡と周産期死亡

母体死亡とは、妊娠または出産の合併症による死亡のことをいいます。

米国では2020年に、分娩10万件当たり約24人の女性が死亡しています。米国の母体死亡率は、欧州の国々よりも高くなっています。

とはいえ、母体死亡数が最も多いのは医療などの資源が少ない国です。最も死亡率が高いのはサハラ以南アフリカ（ナイジェリアを含む）と南アジア（インドを含む）です。

母体死亡とは、妊娠に関連する問題が原因で、妊娠中、または分娩直後に死亡した女性の数です。

母体死亡率とは、出生（生存している胎児の分娩）10万件当たりのこのような死亡の数です。

世界的には、母体死亡率は人種や民族によって大きく異なります。米国における2021年の割合は以下の通りでした。

非ヒスパニック系黒人女性では分娩10万件当たり約70人

ヒスパニック系女性では分娩10万件当たり約28人

非ヒスパニック系白人女性では分娩10万件当たり約27人

ブラジルでは、アフリカ系の女性の母体死亡率は白人女性の約5倍です。英国における黒人女性の死亡率は、白人女性の5倍以上です。

母体死亡のタイミングとその割合を世界全体でみてみると、次のようになります。

分娩前：25％

陣痛中または分娩中および分娩直後：25％

分娩後：約30％

分娩から42日以上1年未満：約20％

妊婦における死亡の最も一般的な原因は以下のものです。

妊婦の死亡の一因となる問題には以下のものがあります。

妊婦に問題がある場合の受診の遅れ

医療施設への交通手段の不足

医療施設での治療の遅れ

母体死亡の約5件に4件は防ぐことができるものです。