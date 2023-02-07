バルトリン腺嚢胞およびバルトリン腺膿瘍

バルトリン腺嚢胞は粘液で満たされた袋で、腟口の近くにあるバルトリン腺が詰まったときに生じます。バルトリン腺嚢胞は感染を起こして、膿が詰まった痛みを伴う膿瘍になることもあります。
通常は痛みはありませんが、大きくなると、圧迫感や痛みを引き起こしたり、座る、歩くなどの動作や性行為を妨げたりする可能性があります。
感染を起こし、痛みを伴う膿瘍になることもあります。
通常は内診での視診や触診で嚢胞を確認できます。
治療としては、嚢胞から外部へ液体を排出するために永久的な開口部を作るか、手術により嚢胞を切除します。
バルトリン腺は、外陰部（陰唇と腟開口部周辺の組織で構成される領域）にある非常に小さな丸い腺です。外陰部のどちら側にも発生することがあります。皮下の深いところにあるため、通常は触れても分かりません。バルトリン腺は性行為中に必要な潤滑液を分泌します。
女性外性器の解剖学的構造
この画像の中央にあるのは腟で、平滑筋で構成される管状の臓器です。そのすぐ上にある小さな開口部は尿道で、膀胱からの開口部です。腟の下にあるのは肛門です。尿道の上にあるのは陰核で、陰茎と相同の勃起組織です。腟は小陰唇に囲まれていて、小陰唇は大陰唇に囲まれています。一番上にあるのは恥骨です。紫色の組織は陰核の続きで、陰核脚部といいます。前庭球（青色）も勃起組織で構成されています。前庭球の下にあるのはバルトリン腺で、この腺からは腟を滑らかにするための粘液が分泌されます。
BO VEISLAND/SCIENCE PHOTO LIBRARY
バルトリン腺に通じる管が詰まると、内部に粘液がたまって、バルトリン腺が腫れます。その結果としてできるのが嚢胞です。このような嚢胞は女性の約2％にみられ、その多くは20代に生じます。嚢胞が感染を起こし、膿瘍（膿で満たされた空洞）になることもあります。加齢に伴い、嚢胞や膿瘍はできにくくなります。
典型的には管が詰まる原因は不明です。まれに、嚢胞に淋菌感染症などの性感染症が起こることがあります。
ごくまれに、バルトリン腺にがんができることがあります。
バルトリン腺嚢胞とは
バルトリン腺は腟口の左右にある小さな腺で、詰まることがあります。すると液体がたまり、腺が腫れて嚢胞ができます。嚢胞の大きさは、エンドウ豆くらいのものから、ゴルフボールよりも大きくなるものまで様々です。多くの場合、片側だけに生じます。感染を起こし、膿瘍になることもあります。
By permission of the publisher.From Kaufman R, Brown D.In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology.Edited by M Stenchever (series editor) and B Goff.Philadelphia, Current Medicine, 1998.
バルトリン腺嚢胞またはバルトリン腺膿瘍の症状
ほとんどのバルトリン腺嚢胞は症状を引き起こしません。痛みがなくても、腟口付近のしこりに気づいたり、外陰部の左右の形が違って見えることで、嚢胞に気づく人もいます。
嚢胞が大きくなると、刺激感や圧迫感、痛みが生じることがあります。座る、歩くといった動作や性行為を妨げることもあります。
嚢胞が感染を起こす（膿瘍ができる）と、重度の痛みが生じ、ときに発熱がみられることもあります。膿瘍は圧痛を伴います。その部分の皮膚は赤くなります。
膿瘍を覆っている皮膚とその下の組織に感染が起きることがあり、蜂窩織炎と呼ばれます。蜂窩織炎が発生した場合は、患部が赤くなり、圧痛を伴うようになり、おりものがみられることがあります。
バルトリン腺嚢胞またはバルトリン腺膿瘍の診断
外陰部の診察
ときに生検
以下のような場合には、医師の診察を受ける必要があります。
温坐浴（浴槽などに湯をはり、患部を浸す）を数日間続けても嚢胞が大きくなり続ける場合。
嚢胞に痛みがある場合（膿瘍ができると痛むことが多い）。
発熱がみられた場合。
歩く、座るなどの動作が妨げられる場合。
40歳以上の場合。
医師は外陰部を診察して、バルトリン腺嚢胞の診断を下します。本人が気づくか症状が出るほどに嚢胞が大きくなっていれば、医師による内診での視診や触診によって検出することができます。通常は、感染が起きているかどうかを外観から判断することができます。分泌物がある場合はそのサンプルを検査に出し、性感染症を含む感染症を調べることがあります。膿瘍ができている場合は、膿瘍から採取した液体の培養検査も行います。
バルトリン腺にがんができるのは非常にまれですが、医師は嚢胞のサンプルを切除して顕微鏡で調べる（生検）ことがあり、特に40歳以上の場合、そうすることが多いです。
バルトリン腺嚢胞またはバルトリン腺膿瘍の治療
患部を温水に浸す
膿瘍には排膿
バルトリン腺嚢胞が重度の症状を引き起こしているか、年齢が40歳以上の場合は手術
どの治療でも、嚢胞はときに再発します。その場合は、バルトリン腺全体を切除することがあります。
40歳未満の女性における嚢胞の治療
バルトリン腺嚢胞の痛みがごく軽いか、まったくない場合は、40歳未満の女性であれば、自分で治療ができる場合があります。浴槽などに5～8センチメートル程度の湯をはり、患部を浸します（温坐浴）。浸す時間は10～15分程度とし、これを1日2回行います。数日間続けると、嚢胞が消失します。このような治療で効果が得られない場合には、医師の診察を受ける必要があります。
40歳未満の女性では、嚢胞が症状を引き起こしている場合にのみ、治療が必要になります。嚢胞内の液体を吸引する治療は、再発が多いため、通常は無効に終わります。そのため、手術を行って、バルトリン腺に通じる管から外陰部の表面につながる永久的な開口部を作ることがあります。そうすれば、嚢胞が再びできても、そこから排液することができます。この手術では、痛みを感じないよう患部に局所麻酔を行った後に、以下のいずれかの処置を実施します。
カテーテル留置：嚢胞を小さく切開し、先端にバルーンの付いた細いチューブ（カテーテル）を挿入します。挿入後にバルーンを膨らませ、4～6週間カテーテルを留置しておくと、永久的な開口部が形成されます。カテーテルの挿入や除去は診療所の外来で行います。カテーテルを入れている間は普段通りの生活を送ることができますが、性行為が不快になることがあります。
造袋術（ぞうたいじゅつ）：嚢胞を小さく切開し、切開創の縁の内側を外陰部の表面に縫い合わせます。造袋術により嚢胞に永久的な開口部ができ、嚢胞内の液を随時排出できるようになります。この手技は手術室で行います。ときに全身麻酔が必要になることもあります。
この処置から数週間は分泌物が出ることがありますが、通常は、パンティライナーの使用だけで対応できます。温坐浴を1日に数回行うと不快感が和らぎ、治癒が早まることがあります。
嚢胞が再発した場合は、手術で切除することがあります。この治療は手術室で行います。
40歳以上の女性における嚢胞の治療
40歳以上の女性では、何年にもわたって存在し、外観が変化していない嚢胞を例外として、すべてのバルトリン腺嚢胞に治療が必要です。
治療には以下のものがあります。
嚢胞を手術で切除する
がんの検査のために嚢胞の一部を切除し、その後嚢胞の造袋術を行う
膿瘍の治療
膿瘍ができていれば、初期治療では膿瘍を小さく切開して、カテーテルを留置し、膿を排出します。膿の排出後に膿瘍が再発した場合は、膿瘍の再発予防を目的として、永久的な開口部を作る造袋術を行うことがあります。
膿瘍には、ときに抗菌薬による治療も行われます。
蜂窩織炎が発生した場合は、膿の排出に加えて、抗菌薬を1週間服用します。病状によっては、入院が必要になることもあります。