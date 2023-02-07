バルトリン腺嚢胞およびバルトリン腺膿瘍

バルトリン腺嚢胞の痛みがごく軽いか、まったくない場合は、40歳未満の女性であれば、自分で治療ができる場合があります。浴槽などに5～8センチメートル程度の湯をはり、患部を浸します（温坐浴）。浸す時間は10～15分程度とし、これを1日2回行います。数日間続けると、嚢胞が消失します。このような治療で効果が得られない場合には、医師の診察を受ける必要があります。

40歳未満の女性では、嚢胞が症状を引き起こしている場合にのみ、治療が必要になります。嚢胞内の液体を吸引する治療は、再発が多いため、通常は無効に終わります。そのため、手術を行って、バルトリン腺に通じる管から外陰部の表面につながる永久的な開口部を作ることがあります。そうすれば、嚢胞が再びできても、そこから排液することができます。この手術では、痛みを感じないよう患部に局所麻酔を行った後に、以下のいずれかの処置を実施します。

カテーテル留置： 嚢胞を小さく切開し、先端にバルーンの付いた細いチューブ（カテーテル）を挿入します。挿入後にバルーンを膨らませ、4～6週間カテーテルを留置しておくと、永久的な開口部が形成されます。カテーテルの挿入や除去は診療所の外来で行います。カテーテルを入れている間は普段通りの生活を送ることができますが、性行為が不快になることがあります。

造袋術（ぞうたいじゅつ）：嚢胞を小さく切開し、切開創の縁の内側を外陰部の表面に縫い合わせます。造袋術により嚢胞に永久的な開口部ができ、嚢胞内の液を随時排出できるようになります。この手技は手術室で行います。ときに全身麻酔が必要になることもあります。

この処置から数週間は分泌物が出ることがありますが、通常は、パンティライナーの使用だけで対応できます。温坐浴を1日に数回行うと不快感が和らぎ、治癒が早まることがあります。

嚢胞が再発した場合は、手術で切除することがあります。この治療は手術室で行います。