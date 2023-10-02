医師はリンパ節を評価し、がんのわきの下のリンパ節への転移を判断します。リンパ節内でがんが検出された場合は、他の部位にも転移している可能性が高くなります。この場合、異なる治療が必要になることがあります。

乳腺組織（や体の他の部位）からのリンパ液は、リンパ管とリンパ節のネットワーク（リンパ系）を通じて排出されます。リンパ液に含まれている可能性のある異物や異常細胞（細菌やがん細胞など）はリンパ節で捕らえられます。したがって、乳がん細胞はわきの下などの乳房付近のリンパ節に行き着くことがよくあります。通常は、その際に外来細胞や異常な細胞が破壊されます。しかし、ときにがん細胞はリンパ節内で成長し続けるか、またはリンパ節を通り抜けてリンパ管に入り、体内の他の部位に転移することがあります。

医師はまず、わきの下を触診して、リンパ節の腫れがないか調べます。所見によって、以下の1つ以上を行うことがあります。

超音波検査 で腫大しているリンパ節がないか調べる

生検 （リンパ節を切除するか超音波の画像で針の位置を確認しながら針で組織サンプルを採取する）

腋窩リンパ節郭清： わきの下の多くのリンパ節（一般的に10～20）を切除する

センチネルリンパ節郭清術：がんが転移している可能性の高いリンパ節（1つまたは複数）だけを切除する

医師がわきの下のリンパ節腫大を触知した場合やリンパ節が腫れているか分からない場合には、超音波検査を行います。リンパ節の腫れが見つかれば針を挿入し、組織のサンプルを採取して検査します（穿刺吸引細胞診またはコア針生検）。超音波の画像を見ながら、針を目的の位置まで進めます。

生検でがんが検出されれば、手術によりわきの下のリンパ節の切除（腋窩リンパ節郭清）が必要となる可能性があります。わきの下からリンパ節を多数切除することは、たとえリンパ節にがんがあったとしても、がんの治癒には役立ちません。しかし、医師が治療法を決定するのには役立ちます。手術前に化学療法（術前化学療法と呼ばれます）を行った後、腋窩リンパ節を再評価します。

超音波検査後の生検でがんが見つからないときには、センチネルリンパ節生検が行われますが、これは生検サンプルにがん細胞が含まれていなくても、リンパ節の他の部分にがん細胞が存在する可能性があるためです。センチネルリンパ節生検は通常、腫瘤摘出術や乳房切除術など、がんの切除を目的とする手術の一環として行われます。これにより医師は、乳がんに関連する最も重要なリンパ節を特定して調べることができます。そのリンパ節ががんでなければ、すべての腋窩リンパ節を切除するためのさらなる広範囲にわたる手術は必要ありません。

センチネルリンパ節生検では、青い色素や放射性物質を乳房に注入します。これらの物質が通過する経路により、乳房から最初にたどり着くわきの下のリンパ節（複数の場合もあります）を特定できます。それからわきの下を小さく切開し、青色をしているか、放射線（手持ち式の装置で検出）を発しているリンパ節を探します。このリンパ節が、がんが転移した可能性が最も高いもので、がんの広がりを最初に警告するリンパ節であることから、センチネルリンパ節と呼ばれます（「センチネル」とは見張りという意味です）。医師はこのリンパ節を切除し、検査室に送ってがんがないかを調べます。複数のリンパ節が青色をしているか、放射線を発していることがあり、この場合は複数のリンパ節がセンチネルリンパ節とみなされる可能性があります。

センチネルリンパ節にがん細胞が検出されなかった場合は、それ以上リンパ節を切除することはありません。

センチネルリンパ節にがんがあれば、以下のような要因によっては腋窩リンパ節郭清が行われることがあります。

乳房切除術の計画があるかどうか

センチネルリンパ節がいくつあるか、またがんがそれらの外に広がっているかどうか

ときに腫瘍の切除手術中に、がんがリンパ節に広がっており、腋窩リンパ節郭清が必要であることが判明する場合があります。患者は手術の前に、もしがんがリンパ節に転移していれば、外科医がより広範囲にわたる手術を行ってもよいかを尋ねられるかもしれません。そうでなければ、必要であれば後から2回目の手術が行われます。

リンパ節を切除すると組織内の水分の排出に影響を与えるため、多くの場合、問題が起こります。腕や手に水分がたまって慢性的なむくみを生じることがあります（リンパ浮腫）。手術後、リンパ浮腫が発生するリスクは生涯続きます。腕や肩の動きが制限されることもあり、理学療法が必要になります。切除するリンパ節の数が多いほど、リンパ浮腫がひどくなります。センチネルリンパ節生検では腋窩リンパ節郭清よりもリンパ浮腫が生じにくくなります。

リンパ浮腫は特別な訓練を受けた療法士が治療します。療法士から、たまった液体の排出をうながすマッサージの方法や、液体が再びたまらないよう包帯を巻く方法を教えてもらいます。浮腫が生じている腕は、重い物を持ち上げるときは浮腫がないほうの腕を使う以外は、できる限り普段通りに使うようにします。指導通りに毎日、浮腫が生じている腕の運動を行い、夜はずっと包帯を巻くようにします。

リンパ節が切除された患者には、普段の診療で医療従事者に対し、切除した側の腕の静脈にはカテーテルや針を入れないように、また、切除した側の腕では血圧を測定しないように頼むよう助言されることがあります。これらの手技により、リンパ浮腫が生じやすくなったり、悪化したりする可能性が高くなります。また、手術した側の手や腕を引っかいたりけがをしたりする可能性のある仕事をするときには、常に手袋をつけることも勧められます。けがおよび感染を避けることは、リンパ浮腫の発生リスク低下に役立ちます。

リンパ節切除後に起こりうる他の問題として、一時的あるいは慢性的なしびれ、慢性的な灼熱感、感染症などがみられることもあります。