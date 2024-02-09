反復流産の原因となる問題は、女性、男性、胎児、または胎盤の問題である可能性があります。

女性において、反復流産の原因となる問題でよくみられるものとしては以下のものがあります。

ポリープ、瘢痕組織（癒着）、子宮頸管無力症などの子宮または子宮頸部の異常

染色体異常

甲状腺機能低下症（甲状腺の活動が不十分になった状態）や甲状腺機能亢進症（甲状腺の活動が過剰になった状態）、糖尿病、高血圧、慢性腎臓病などのコントロール不良の慢性疾患

女性に血液が固まりやすい病気（抗リン脂質抗体症候群など）がある場合、妊娠10週以降に反復流産が起こることがあります。その原因としては、血栓によって胎盤が損傷し、女性から胎児への栄養素の流入が減少することが考えられます。

これまでに流産を経験したことがある場合には、流産しやすい傾向があります。流産の回数が多いほど、再び流産するリスクは高くなります。再び流産するリスクも原因によって異なりますが、全体として、複数回の流産を経験した女性では、以降の妊娠で流産する確率は約4分の1です。

男性パートナーの染色体異常も反復流産の原因になることがあります。精液に特定の異常があると、流産のリスクが高くなります。男性パートナーが高齢（35歳以上）であることが流産のリスクを高めるかどうかは不明です。

胎児における最も一般的な原因には、以下のものがあります。

染色体または遺伝子の異常

構造的異常（先天異常）

流産の半数が胎児の染色体異常が原因である可能性があります。染色体異常が原因の流産は、妊娠初期により多くみられます。

胎盤の問題としては、全身性エリテマトーデスや慢性高血圧など、コントロール不良の慢性疾患があります。

反復流産の半数近くはその原因を特定できません。