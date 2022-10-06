急を要する歯科的問題に関する序論

プロフェッショナル版を見る
口と歯（口腔）のトラブルには、苦痛を軽減し口腔の構造に与えるダメージを最小限に抑えるために、緊急に治療が必要なものがあります。そうした緊急の治療が必要な口と歯のトラブルとしては、以下のものがあります。
たいていの口と歯の痛みや不快感を軽減するためには、アセトアミノフェンや非ステロイド系抗炎症薬（イブプロフェンなど）を服用することができます。ひどい痛みを軽減するには、これらの薬をより強力な処方薬のオピオイド鎮痛薬（コデイン、ヒドロコドン、オキシコドンなど）と組み合わせなければならないことがあります。手術によって生じる痛みを軽減するには、短い間、イブプロフェンとアセトアミノフェンを3時間ずつ交互に使用することがあります。
歯と口のトラブルによって発生した感染症の治療には、医師や歯科医師は、ペニシリン、アモキシシリン、アジスロマイシン、またはクリンダマイシンを投与します。
特定の心臓の病気がある人や、場合によっては免疫機能が弱っており人工関節を入れている人に対しても、一部の侵襲的な歯科処置によって起こる可能性がある心臓の感染症（心内膜炎）や関節の感染を予防するために抗菌薬を投与します。
さらなる情報
以下の英語の資料が役に立つかもしれません。こちらの情報源の内容について、MSDマニュアルでは責任を負いませんのでご了承ください。
マウスヘルシー（Mouth Healthy:）：このウェブサイトでは、栄養に関する情報や米国歯科医師会の認証を受けた商品の選び方のほか、歯科医師の見つけ方や受診のタイミングについてのアドバイスなど、口の健康に関する情報が提供されています。